杭州亞運2023｜香港滑浪風帆隊名單　兩大亞洲冠軍誓續奪牌傳統

一向是獎牌保證的滑浪風帆隊，於去屆亞運奪得3銀，未能自1998年起連續6屆摘金而回。在奧運代表陳晞文和鄭俊樑先後退役下，港隊今屆由亞洲冠軍馬君正擔正，領軍衝擊獎牌。



滑浪風帆

男子

iQFOiL：鄭清然

RS :X：歐令揚

女子

iQFOiL：馬君正

RS :X：魏瑋恩



比賽日期：9月20至27日



除了馬君正（右二）外，其餘三名代表鄭清然、歐令揚及魏瑋恩均是首次出戰亞運。（資料圖片／廖雁雄攝）

滑浪風帆隊派出2男2女競逐獎牌，四人之中只得女將馬君正曾出戰亞運會，她在2018年雅加達亞運夥拍何允輝奪得RS:ONE混合賽事組別銀牌。由雅加達到杭州亞運的5年間，陳晞文和鄭俊樑先後退役，二人加入教練團隊協助師弟妹訓練RS:X並分享經驗。

25歲的馬君正第二度出戰亞運，這名香港第一位PWA世界職業巡迴賽女將被視為獎牌希望。（資料圖片／梁鵬威攝）

花名「大頭妹」的馬君正由2012年加入港隊、兩年後奪得RS:One世錦賽U22冠軍，在雅加達亞運與何允輝合力取得混合RS:One隊際賽銀牌；去年參加PWA世界職業巡迴賽，成為香港第一位PWA世界職業巡迴賽女將，去年在主場摘下iQFOiL亞洲冠軍。

上屆亞運在RS:One隊際賽取得銀牌，今屆轉戰iQFoil新板種，第二度出戰亞運的馬君正今屆以師姐身分領銜，她坦言在這數年間努力摸索和苦練新帆板，冀付出與成果成正比。她認為上屆與中國選手差距較大，期望今屆能突破上屆成績。

鄭清然去年在主場奪得亞洲錦標賽冠軍。（資料圖片）

22歲的鄭清然去年先後奪得亞洲帆船錦標賽及亞洲滑浪風帆錦標賽金牌，可望在首屆亞運衝擊獎牌，延續滑浪風帆隊奪牌傳統。

港將為爭取巴黎奧運資格，近年已專心訓練和努力適應iQFOil，惟因杭州亞運仍設RS:X賽事，增、減磅數操控板種成為一大挑戰。出戰RS:X的歐令揚為此在三個月內減去15公斤，魏瑋恩也在轉換板種後加強體能，力爭佳績。

歐令揚為出戰亞運減磅，盡顯決心。（香港滑浪風帆會提供）

香港滑浪風帆隊歷屆亞運獎牌（6金13銀2銅）



2018雅加達亞運

陳晞文 女子RS:X板銀牌

鄭俊樑 男子RS:X板銀牌

馬君正/ 何允輝 混合RS:One隊際賽銀牌



2014仁川亞運

陳晞文 女子RS:X板金牌

鄭國輝 男子米氏板金牌

梁灝雋 男子RS:X板銀牌

盧善琳 女子RS﹕One板銀牌



2010廣州亞運

陳敬然 男子米氏板金牌

陳晞文 女子米氏板銀牌

陳慧琪 女子RS:X板銀牌





2006多哈亞運

陳敬然 男子輕量級米氏板金牌

陳慧琪 女子米氏板銀牌

何智豪 男子重量級米氏板銀牌



2002釜山亞運

李麗珊 女子米氏板金牌

陳敬然 男子平底板輕量級銅牌



1998曼谷亞運

李麗珊 女子米氏板金牌

黃德森 男子輕量級平底板銀牌



1994廣島亞運

李麗珊 女子米氏板銀牌

黃德森 男子米氏板銀牌



1990北京亞運

李麗珊 女子奧運團體板銀牌



1982新德里亞運

蔡利強 滑浪風帆銅牌



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