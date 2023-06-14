滑浪風帆｜馬君正領銜征戰亞運　「後陳晞文」港隊力爭奧運資格

香港滑浪風帆杭州亞運港隊代表今日（14日）在赤柱會見傳媒，除了上屆摘銀的馬君正外，其餘三名代表鄭清然、歐令揚及魏瑋恩均是首次出戰亞運。

在奧運代表陳晞文退役後，25歲主將馬君正坦言也想寫下屬於自己的故事，一個關於相信自己的故事。



今屆杭州亞運新設iQFOil水翼滑浪風帆項目，港隊派出兩名亞洲冠軍鄭清然和馬君正出賽，至於RS:X板種則由20歲小將歐令揚和魏瑋恩（Charlie）出戰。

巴黎奧運滑浪風帆比賽板種，將會由以前的RS:X尾鰭板改成iQfOil水翼板，因此港將在近年已專心訓練和努力適應iQFOil，惟因杭州亞運仍設RS:X賽事，增、減磅數操控板種成為一眾港將的挑戰。出戰RS:X的歐令揚為此在三個月內減去15公斤，魏瑋恩也在轉換板種後加強體能。

除了馬君正（右二）外，其餘三名代表鄭清然、歐令揚及魏瑋恩均是首次出戰亞運。 （廖雁雄攝）

馬君正：以自己故事勉勵師弟妹

為了更好地操控帆板以發揮更佳的馬君正，亦增了十公斤和積極鍛煉體能。馬君正年前選擇放棄東京奧運選拔，提早專心練習iQFOil帆板，證明其衝擊亞運和巴黎奧運決心。

由2012年加入港隊、兩年後奪得RS:One世錦賽U22冠軍，在雅加達亞運與何允輝合力取得混合RS:One隊際賽銀牌，到奪得iQFOiL亞洲冠軍，將第二度出戰亞運的馬君正坦言，在這數年間努力摸索和苦練新帆板，冀付出與成果成正比，「希望5年後的自己更成熟淡定，上屆與中國選手差距較大，今屆希望無論取得什麼成績，都比上屆的自己更好。」

馬君正與鄭清然去年奪得亞錦賽冠軍，劍指亞運踏上頒獎台。（廖雁雄攝）

由雅加達到杭州亞運的5年間，陳晞文和鄭俊樑先後退役，二人加入教練團隊協助師弟妹訓練RS:X並分享經驗。雖然主攻板種不同，今屆領銜征戰亞運的馬君正坦言，陳晞文的堅持讓她深受啟發，接下來，她也想以自身經歷勉勵後輩，說好自己的故事。

這個故事，卻由「體能最差」開始說起，馬君正笑言體能屬風帆女將中最差一位，即使努力改善但水平仍不及陳晞文和盧善琳般好，「但我都能去到亞運，水翼也比較快，即使條件不特別好仍達到目標，一定要提醒自己最強的優點，而不是只想到自己體能不夠人好、身高不夠高、體重不夠重。」

她續說：「想用自己的故事、自己的Flow（風格）告訴師弟師妹，連我這個體能那麼差的人都做到，一定要相信自己。不停催眠自己，我的強項是最強的，將強項發揮到最好時，自然缺點也會好努力改善，就會變成全方位的風帆手。」

總教練陳敬然指不給予選手太大獎牌壓力，開玩笑說：「我只會說，我們兩名教練（鄭國輝）都有金嘅。」（廖雁雄攝）

站在身旁的師弟鄭清然，首次參加亞運劍指獎牌，冀能延續滑浪風帆隊奪牌傳統，「運動員都有爭勝心，即使我的實力不是最強，都會定下目標踏上頒獎台。」

除了8月的海牙世錦賽外，9月的杭州亞運亦是巴黎奧運資格賽之一，若能在杭州奪金即可確保奧運入場券，意味港將除力爭亞運獎牌，同時亦為香港爭取直接獲得奧運資格。鄭清然坦言會把壓力化作動力，「年年（港隊）都有得去奧運，希望下年都不例外。」

鄭清然指亞運會戴上手上的黃色幸運手帶，「是2017年世青賽第7名時戴上的手帶，而且風帆比賽中，領先者第一名能穿上黃色衫，因此黃色也能帶來幸運。」（廖雁雄攝）

港大科研助港隊爭勝

一向是獎牌保證的滑浪風帆隊，於去屆亞運奪得3銀，未能自1998年起連續6屆摘金而回。總教練陳敬然冀今屆在香港大學的科研支援下再度登上最高頒獎台，「港大去年主動找我們合作，他們的機械工程系科研用雷射掃描地形與風的即時變化，比之前的風測更準確和細緻數倍。」

他又指，港大去年在赤柱捕捉無定向風勢都有很高準確率，將在亞運前派員到比賽場地掃描風向及地形，「有了準確的風向數據，選手就好像在考試前先看一次答案，實戰會更有信心，亦會更相信自己的判斷。」

港隊的iQFOil選手將於7月初到法國馬賽出戰巴黎奧運測試賽，並在8月遠赴荷蘭參加世錦賽（奧運資格賽），港隊將在9月1日出發往杭州備戰亞運。