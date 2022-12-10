滑浪風帆｜馬君正角逐職業賽上寶貴一課　重拾對風帆信念堅定前行

馬君正上月首戰PWA世界職業巡迴賽，在日本以第6名完賽，是首個香港滑浪風帆女將挑戰職業賽。

今周重返主場出戰亞錦賽，奪得亞洲冠軍的她說起職業賽的感悟，坦言比起技競層面更是一場心態的鍛煉，「上了寶貴一課」。



25歲的馬君正完成PWA世界職業巡迴賽後，兩星期前返港為赤柱正灘舉行的iQFOiL亞錦賽備戰，最終她不負眾望，在主場以13場12勝姿態封后。

她坦言緊密賽程頗感辛苦，惟今次賽事除了是iQFOiL被納入2024巴黎奧運項目後首個亞錦賽，成績亦用以港隊內部甄選，為了爭取亞運代表資格，亦要「頂硬上」。她在去年已勝出內部選拔，但在杭州亞運因疫情延期一年下，需再重新爭奪資格。

馬君正在主場以13場12勝姿態奪得亞洲冠軍。（梁鵬威攝）

「一開始有點失落，那麼辛苦贏到要再選，但我當這是一個考驗，愈接近高水平，無論面對制度、亞運延期等外來因素下，都一樣穩定發揮到水準才重要，而今次我做到，都很開心。」她說。

由2012年加入港隊、兩年後奪得RS:One世錦賽U22冠軍，在雅加達亞運與何允輝合力取得混合RS:One隊際賽銀牌，到第二度爭取杭州亞運代表資格、奪得iQFoiL亞洲冠軍；這些年間她也曾動搖過對風帆的信念。

馬君正不諱言，職業賽的經歷讓她更肯定自己對風帆的熱愛。

馬君正盼跳出舒適圈，因而成了香港第一位風帆選手挑戰職業賽。（梁鵬威攝）

馬君正早前在歐洲訓練和比賽3個月，回港休息一星期後便轉戰日本的職業賽。由港隊代表變成職業賽選手，除了要應付比賽，還要自己處理比賽以外的安排和事務，她坦言有點吃力。最讓她震撼的是，在相對資源下，原來自己身在福中不知福。

「看到其他職業選手其實沒有贊助，我們一套器材都至少8萬港元，沒有贊助都維持不到生計，即使有獎金，也不夠買其中一套器材的價錢，看得出職業隊選手在沒有政府資助下，投入這項運動的決心好大。」馬君正這才發現，許多職業選手比奧運隊選手更刻苦。

馬君正坦言被職業選手感染，更認真看待滑浪風帆。（PWA官方照片）

馬君正在職業賽見盡各國選手「以生命賽職業風帆」，有的瞓車紥營、有的教班儲錢比賽、有的受傷縫針後爆開再縫繼續作賽。

馬君正坦言被職業賽對手對風帆的投入感染，「是我玩咁耐風帆以來，對我來說是Mental（心態）一個好好的訓練，好寶貴的人生一課」。她最感觸的是，原來自己一直以來所謂的熱愛，跟他們相比好像算不上太熱愛。

馬君正表示，很欣賞一班職業帆手「以生命打職業賽」。（PWA官方照片）

重拾對風帆的信念

她感慨道：「好多時都諗一個問題，香港雖然風速比起全世界不太理想，但我們某程度上資源比別人多，有時會反問自己，機會來到時自己有沒有好好珍惜，有沒有200%做好每一日？有時在這項運動久了，不停練習去到某個位會失去了熱誠，去了職業賽後更加肯定自己的信念。」她坦言成了第一個挑戰職業賽的港將，也希望今後能繼續以行動啟發師弟師妹。

問到她可會在明年繼續參加職業賽，她指除了力爭亞運資格和為奧運積分賽備戰，贊助亦是一大因素。「正常一個職業賽手要有5張帆，去應付不同風速變化。我好記得第一次報名比賽，要拎貼紙貼在帆上比賽，職員問我『你得兩張帆點去賽職業賽？』」她笑着續說：「拎兩張帆，爛一張得返一張，仲要兩張帆不同大細，長遠挑戰職業賽的話，真的很需要贊助。但都幾開心，那次日本站仍以第6名完成。」

馬君正目標明確，盼能取得巴黎奧運資格並打入前10位置。（盧翊銘攝）

作為首個出戰職業賽的香港滑浪風帆女將，她深明沒有中國隊參賽的這個亞洲冠軍，始終非完美，「雖然現在是亞洲賽第一，但今年世界賽排20，比上年成績是好大進步，但都有好多不足」。

馬君正堅定說，目標是「巴黎奧運前10」。這信念成了風，讓她揚帆航行。