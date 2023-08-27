英超｜曼聯驚險3：2反勝諾定咸森林　開賽4分鐘連失兩球

曼聯上周作客不敵熱刺後，今輪返回主場奧脫福鬥諾定咸森林，想不到開賽不足4分鐘，已經連失兩球。曼聯站穩陣腳後，先後由基斯甸艾歷臣﹑卡斯米路及般奴費南迪斯的入球，結果3：2反勝對手，全取3分。



曼聯今仗排出4-2-3-1，前線由安東尼馬迪爾掛帥，隊長般奴費南迪斯﹑拉舒福特及安東尼從後支援，達洛治取代受傷的勞基梳爾擔任左閘。

主場出擊的曼聯面對諾定咸森林以為難度不高，但戰情並不如理想。森林一次由守為攻，艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）快拉舒福特一步，在中圈大步推進，單刀面對曼聯門將奧拿拿，冷靜處理建功，僅87秒先開紀錄。曼聯防線依然未集中，保利（Willy Boly）接應傑比斯韋特的罰球傳中，一頂破網，曼聯在3分47秒連失兩球，是球隊史上首次開賽不足4分鐘即失兩球。

阿禾尼爾單刀建功，森林早段即開紀錄。（Getty Images）

諾定咸森林的保利頭槌建功，曼聯開賽不足4分鐘已連失兩球。（路透社）

曼聯在開賽早段已陷入劣勢，森林特意將防線收後，紅魔鬼才逐漸站穩陣腳，形成圍攻的形勢，紅魔鬼在空間不多下，般奴嘗試放冷箭，馬特端拿撲出不遠，拉舒福特左路落底傳中，基斯甸艾歷臣門前撞射得手，17分鐘先追一球，其後繼續強攻，卡斯米路近門頭槌失機，未能追成平手，半場落後1：2。

換邊過後，森林再有拉開紀錄的機會，可惜未能把握，曼聯隨後憑一次有心思的罰球攻勢追平。般奴橫傳拉舒福特，二人福至心靈，「福仔」長傳找到無越位的般奴，頭槌二傳門前的卡斯米路，近門一控一射破網，52分鐘終追成2：2平手。

卡斯米路近門建功，助曼聯追成2：2平手。（路透社）

諾定咸森林面對曼聯的強攻，中堅麥堅拿因傷退下火線，另一中堅禾路在危險地帶拉跌般奴，球證艾治維直接出示紅牌，曼聯有超過20分鐘時間多踢一人。拉舒福特其後左路禁區一次突破，被丹尼路踢跌，球證直指12碼點，並由般奴操刀12碼中鵠，曼聯76分鐘反超前3：2。

縱然曼聯有一球在手，加上踢多一人，但同樣未見優勢，幸好依然以相同比數至完場，曼聯驚險以3：2反勝森林，全取3分。

般奴在危險地帶被拉跌，森林隊長禾路領紅被逐。（路透社）

般奴12碼中鵠，助曼聯下半場反超前3：2。（Getty Images）

另外，同時開賽的阿仙奴主場出戰，面對富咸竟然在57秒已經失守，阿仙奴後防一次誤傳， 安達斯彭利拿（Andreas Pereira）把握機會起腳，射破兵工廠大門。落後的阿仙奴直至下半場由布卡約沙卡12碼追平，加上尼基迪亞2分鐘後的入球，反超前2：1，可惜阿仙奴未能保住勝局，祖奧包連夏（João Palhinha）末段接應角球第一時間撞射，追成2：2平手。