英超︱曼城末段驚險反勝錫菲聯　唯一3戰全勝之師　維拉挫般尼

英超周日賽事，上季「三冠王」曼城作客升班馬錫菲聯幾乎爆冷失分，85分鐘被追平，3分鐘後防守中場洛迪卡斯簡迪攻入奠勝球，帶領藍月亮2：1險勝錫菲聯，全取3分。

3輪比賽後，只剩下3戰3勝的曼城尚未失分，足見今屆英超賽事刺激程度，當然那可能再次要撇除曼城而論。



英超︱夏蘭特的頭槌，下半場為曼城先開紀錄。（Getty Images）

上周排英超榜首的白禮頓，周六敗給韋斯咸，槌仔幫竟可在周日賽事前一嚐榜首滋味。曼城主帥哥迪奧拿背部手術未癒，今仗不在場邊指揮，升班馬錫菲聯幾乎考起曼城。一場典型攻防戰，曼城控球高達80%、射門多達30次，均難以撕破對手防線，上半場夏蘭特操刀射失十二碼，直到66分鐘基亞利殊高波傳中，夏蘭特一頭頂入，總算將功補過。

不料錫菲聯85分鐘把握舊將基爾獲加防守失誤，由保高（Jayden Bogle）扳平，全場只有2次中框射門，已有進帳。

不過曼城幾乎立即有反應，基爾獲加右路突破後傳中，皮球省中科頓後落在洛迪的路線，這位西班牙中場勁射破網，88分鐘為曼城射成2：1，藍月終憑這球險勝，獲加算是戴罪立功。

英超︱錫菲聯保高（Jayden Bogle）85分鐘為球隊扳平。（Getty Images）

英超︱洛迪88分鐘為曼城射成2：1。（Getty Images）

曼城2：1擊敗錫菲聯全取3分，成為3輪英超比賽過後，唯一全勝之師，以9分重返榜首。2勝1和的韋斯咸、熱刺及阿仙奴分列二、三、四位。

周日早場阿士東維拉有守將馬迪卡殊（Matty Cash）早段梅開二度，作客3：1擊敗般尼。