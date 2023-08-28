轉會專題｜英超標王不再是攻擊手　各隊齊搶防守中場貴得有道理？

曾幾何時，轉會市場的貴價收購，清一色都是中前場球員，但在今夏卻有所不同，英超兩宗過億鎊收購——迪格蘭賴斯及摩西斯卡些度同樣是防守中場，究竟防中為何如此值錢，這與現代足球發展不無關係。



對以往的防守中場而言，職責相對簡單，有一定的活動及掃蕩能力，不用要求有太多的高質傳送，策動攻勢的任務就交給隊友身上，就像名宿馬基列尼（Claude Makélélé）一樣。若在早年，有球會願意斥資1億鎊購買一名防守中場，相信應該被視為「水魚」。

馬基列尼正是上一代防守中場的代表人物。（資料圖片／Getty Images）

防守中場的功能進化與身價

不過時至今日，一名出色的防守中場，除了具備以上能力外，成為防線的第一道屏障，亦要有一定的腳下功夫，保護皮球﹑傳送等都要做到，充當球隊轉守為攻的第一點，所以今時今日的防守中場，不單止要守得搶得﹑覆蓋範圍要夠大之餘，更要有一定的用波能力，必要時更可以參與進攻。簡單而言，現代足球的「6號位」球員，大抵就是一名具備攻守能力的全能球員。

如今一名出色的防守中場，同時需要跑動快﹑掃蕩佳﹑傳送好﹑有腳法﹑有視野等等元素，能盡剔以上所有方格的球員實在是買少見少，正如利物浦主帥高普所言：「這類型（防中）球員十分渴市。」因此每當有出色或有潛力的防中出現，各支勁旅均會爭相搶購，倘若再加上有英超經驗，叫價可以更高，難怪今時今日的防中身價愈來愈高。

現代足球的「6號位」球員，既要兼顧進攻及防守。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴為何豪搶賴斯

英超今夏至今兩宗逾億鎊的收購，同樣是防守中場，先是阿仙奴收購迪格蘭賴斯（Declan Rice）的1.05億鎊，其後有車路士豪花1.15億鎊羅致摩西斯卡些度（Moises Caicedo）。兩宗交易同樣打入史上十大最貴轉會，而卡些度只是僅次尼馬及麥巴比，成為史上第3高身價的球員，賴斯和卡些度兩人是否符合身價？

上季與英超冠軍擦身而過的阿仙奴，今夏豪花2億鎊，繼續力爭聯賽冠軍。原有湯馬士柏迪與格列沙加兩名防中，格列沙加先在今夏離隊，湯馬士柏迪雖然符合多個要求，但對兵工廠似乎有離心，加上兩人已屆30歲，引入既年青有活力，又有英超經驗的迪格蘭賴斯，早一步為換班作好準備，而主帥阿迪達認定這名英格蘭國腳是球隊未來重心。

阿仙奴不再慳家過億豪買賴斯 世上最貴的「飯」物有所值︱01球評

迪格蘭賴斯年青有活力，是阿仙奴中場未來重心。（Getty Images）

全球最高轉會費防守中場：

1. 卡些度／1.34億歐元（1.15億英鎊）／2023年8月，白禮頓—車路士

2. 迪格蘭賴斯／1.22億歐元（1.05億英鎊）／2022年7月，韋斯咸—阿仙奴

3. 安素費南迪斯／1.21億歐元／2023年1月，賓菲加—車路士

4. 比寧咸／1.03億（+3090萬）歐元／2023年6月，多蒙特—皇家馬德里

5. 曹亞文尼／8000萬（+2000萬）歐元／2022年6月，摩納哥—皇家馬德里

6. 卡斯米路／7100萬（+1180萬）歐元／2022年8月，皇家馬德里—曼聯

7. 洛迪／7000萬歐元／2019年7月，馬德里體育會—曼城



卡些度值錢在什麼地方？

摩西斯卡些度是今夏轉會市場另一紅人，他在利物浦與車路士之間周旋，最終如願加盟車路士。這名21歲的厄瓜多爾國腳，搶截及保護皮球能力俱佳，上季英超在攔截（Tackles）及斷球（Interceptions）皆排聯賽第二，加上曾經18次策動反擊並造成射門，這個數據僅次於曼城的洛迪卡斯簡迪。

卡些度加盟車路士後，與安素費南迪斯組成貴價中場組合，可惜在上周日（20日）的聯賽，兩人先後「孭鑊」，安素12碼宴客，卡些度則連累球隊輸12碼，主帥普捷天奴依然樂觀，直言只是個開始，相信球隊將會改善。

究竟迪格蘭賴斯與摩西斯卡些度是否值過億鎊身價，難以在短時間內下定論，畢竟二人首度效力勁旅，各方面是否適應，也要留待時間來證明。

英超觀察｜摩西斯卡些度掃蕩力佳 利物浦車路士因一個共通點齊搶