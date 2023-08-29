環西單車｜比利時衛冕車手奪分站冠軍　衝線後收掣不及釀意外

環西班牙單車賽第3站，效力快步車隊﹑力爭衛冕的比利時車手艾雲普爾末段發力，順利取得分站冠軍，但他在衝線後才發生意外，撞中一名觀眾後炒車見紅，幸好並無大礙。



環西班牙單車賽（Vuelta a Espana）是三大滿貫的最後一項賽事，今年首兩站受天雨影響，造成不少意外，而第2站賽事更縮短9公里。

環西班牙單車賽第3站終在好天氣下進行。（環西官網圖片）

環西第3站，由蘇里亞（Suria）出發至安道爾的Arinsal，全長158.5公里，今站最高點是1980米的一級爬坡路段，難度甚高，幸好今站在好天氣下進行，否則一眾車手在比賽時將更困難及危險，終點同樣設在約1900米的高度。

應屆環法冠軍雲治加特（Jonas Vingegaard）﹑羅格力（Primoz Roglic）及力爭衛冕的艾雲普爾（Remco Evenepoel）等車手同在前列。經歷多次爬坡後，依然未有車手成功突圍，直至最後階段，艾雲普爾提早發力，雲治加特立即緊隨惜未能跟上，艾雲普爾率先衝線，成功贏得今站冠軍，同時在總成績榜升上榜首，拉開5秒的些微差距。

艾雲普爾爆贏勁敵奪冠，威風凜凜。（X截圖）

艾雲普爾成功衝贏雲治加特奪冠，當然興奮，衝線時張開雙手，並拍拍心口自我激勵，但直播鏡頭再影艾雲普爾時，這名比利時車手已經坐在地上，數名工作人員圍着他，一轉身時看到他面部有血。當艾雲普爾衝線後，依然保持高速衝向人群，撞向一名走避不及的女觀眾炒車。

艾雲普爾炒車後無大礙，如常與車手及工作人員傾談。（影片截圖）

艾雲普爾右眉對上流血，雖則血流披面，但傷勢不算嚴重，對單車手而言是小意思，他仍然可以與其他車手交流。艾雲普爾直指賽會的安排不當，才會釀成今次意外，「這是安全的問題，意外只是發生在終點線後50米，已經是連續3站相同的安排，這本身已有問題。」艾雲普爾隨後透過社交網站表示，希望該名被撞的女觀眾亦無大礙。