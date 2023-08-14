花式單車︱林子軒林子樑室內世錦賽摘銅 德國傳奇組合六連霸
撰文：吳慕兒
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蘇格蘭格拉斯哥上演的2023年UCI世界室內單車錦標賽，香港室內單車代表林子軒及林子樑在花式公開雙人項目以118.64分奪得銅牌，許竣然及許晉瑋則以110.44分名列第四。
男子花式單車再次是德國選手的天下，德國傳奇組合Serafin Schefold／Max Hanselmann以169.3分再度衛冕，繼2017、2018、2019、2021及2022年後，第六度封王，成為歷來最成功的雙人花式單車組合。
另一對德國組合Lea Styber／Nico Rödiger是最有力挑戰者，他們接近完美的演出最得現場車迷歡心，終以159.50分連續三屆賽事獲得銀牌。去年得到第四名的香港組合林子軒／林子樑縱偶有失誤，仍以118.64分得第三名，力壓另一對香港組合許竣然／許晉瑋，成功踏上頒獎台。
今屆賽事港隊成績：
單車球— 陳家健、何永泰／B組（第四名）
花式男子雙人— 林子軒、林子樑／銅牌（118.64分）；許竣然、許晉瑋／第四名（110.44分）
花式女子雙人— 蘇嘉敏、黃曉船／第八名（75.97分）
花式男子單人— 陳日楠／第六名（159.42分）；黃展文／第八名（137.26分）
花式女子單人 — 黃曉船／第十二名（101.56分）；蘇嘉敏／第十三名（97.59分）