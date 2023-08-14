花式單車︱林子軒林子樑室內世錦賽摘銅　德國傳奇組合六連霸

蘇格蘭格拉斯哥上演的2023年UCI世界室內單車錦標賽，香港室內單車代表林子軒及林子樑在花式公開雙人項目以118.64分奪得銅牌，許竣然及許晉瑋則以110.44分名列第四。



香港室內單車代表林子軒及林子樑在單車世錦賽花式公開雙人項目以118.64分奪銅。

男子花式單車再次是德國選手的天下，德國傳奇組合Serafin Schefold／Max Hanselmann以169.3分再度衛冕，繼2017、2018、2019、2021及2022年後，第六度封王，成為歷來最成功的雙人花式單車組合。

另一對德國組合Lea Styber／Nico Rödiger是最有力挑戰者，他們接近完美的演出最得現場車迷歡心，終以159.50分連續三屆賽事獲得銀牌。去年得到第四名的香港組合林子軒／林子樑縱偶有失誤，仍以118.64分得第三名，力壓另一對香港組合許竣然／許晉瑋，成功踏上頒獎台。

香港花式單車組合林子軒及林子樑勇奪世錦賽獎牌。

今屆賽事港隊成績：

單車球— 陳家健、何永泰／B組（第四名）

花式男子雙人— 林子軒、林子樑／銅牌（118.64分）；許竣然、許晉瑋／第四名（110.44分）

花式女子雙人— 蘇嘉敏、黃曉船／第八名（75.97分）

花式男子單人— 陳日楠／第六名（159.42分）；黃展文／第八名（137.26分）

花式女子單人 — 黃曉船／第十二名（101.56分）；蘇嘉敏／第十三名（97.59分）