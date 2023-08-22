單車熱話｜波蘭車手些微優勢仍提前慶祝　失分站冠軍大量網民嘲笑

在單車賽的最後衝刺階段，不時都會出現領先車手太早慶祝，然後被對手反超前的畫面。

法國環未來單車賽（Tour de l'Avenir）第二站，類似的畫面再次出現。不過今次更讓人摸不着頭腦的是，領先車手法查克（Radosław Frątczak）當時仍在車群大隊之中，領先只有一丁半點，卻在衝線前一刻突然便舉手慶祝，以毫釐之差將冠軍拱手讓出。



「人類總要犯下重複的錯誤」、「未完場唔好慶祝住」，這些說話香港人應該再熟悉不過。今次要請「阿寶」出動的對象是波蘭車手法查克，只是從影片中可見他並沒有太大領先優勢，因此其提前慶祝的舉動也讓人感到難以理解。

在意識到因為鬆懈而可能失去冠軍後，他本來伸出那用以慶祝的雙臂，馬上轉為失落地抱着頭。從最後官方賽果及影片定格可見，法查克確實只以些微之差落敗，冠軍由加拿大的Riley Pickrell奪得。

相關影片在賽事官方Instagram的帖文下，引來不少網民留言嘲笑：「在加拿大的話，我們會說Sorry」、「為這名年輕人上了一次很早的生命課程」、「恭喜Riley！」、「永遠不要在終點線前亂來！」不過亦有人留言為他加油：「法查克你對我來說是獨一無二的！」

賽後接受波蘭最大單車網站naszosie訪問時，法查克相當自責：「我覺得自己很愚蠢、對自己非常生氣，我不知道我是慶祝得太早，還是我把終點線搞錯了。我只能生自己的氣，但我會記住這個教訓，而且不會再犯這樣的錯誤。這甚至出現在世界級巡迴賽的單車手身上，令我感到很遺憾。」

Riley Pickrell（中）乘着法查克的鬆懈，率先衝線成為分站第一名。（Instagram@tourdelavenir）

不過法查克表示，排在分站第二仍算是個很好的賽果，「賽後我無法相信發生了什麼，但比賽仍要繼續。」據naszosie報道，他目前效力波蘭業餘車隊Tarnovia Tarnowo Podgórne Cycling Club，是今站前十名的車手中，唯一一名沒有與國際單車聯盟車隊簽約的車手。值得一提的是，賽事目前總成績領先的車手Michał Pomorski，亦同樣來自波蘭。