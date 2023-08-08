網球熱話｜球手觸網擊球照樣得分　離奇判決背後令球迷「長知識」

ATP 1000級別的加拿大網球公開賽，當地時間昨（7日）晚出現離奇一幕。

世界排名第10的美國球手迪亞科（Frances Tiafoe）在首盤關鍵一分時身體觸網，球證起初判罰犯規，但馬上推翻判決，宣布得分有效，讓球手甚至是國外的知名記者都驚呼此前從未遇到過類似情況。



迪亞科在這場64強賽的對手，是有主場之利的加拿大球手拉奧歷（Milos Raonic），後者雖然曾經最高排名世界第3，不過因傷而闊別賽場兩年，目前排名僅為545。

加拿大球手拉奧歷重返球場，硬碰目前世界排名第10的迪亞科。（路透社）

兩人第一盤便已經打至「Tie Break」，並打了超過1個小時，迪亞科才以14：12贏下第一盤——不過這場比賽的爭議之處，便來自這關鍵的致勝分。

當時拉奧歷的擊球打中網頂，在網前墜下，迪亞科急忙跑前救球，並將球打回界內得分，但他本人亦「收掣不及」，整個人撞在網上。按照球例，球手不得用身體觸碰球網，因此這球理應算作拉奧歷得分。

迪亞科最初被判觸網，兩人走到球證席前爭論，球證隨後改判這記擊球有效，迪亞科得分。拉奧歷不解地表示對手觸網了，但球證回應：「是的，他確實觸碰到網的一部分，但該部分並不會被當作『觸網』，所以這球他贏了。」

傳召球證主管到場了解

拉奧歷聽後依然不解：「網就是網啊。」球證再次解釋：「不，只是在單打網柱（Single Stick）內才被計算（觸網），所以他雖然觸網了，但這球仍然算是他贏。」拉奧歷不服地向球證要求他們的主管出來解釋。

隨後一名主管出來聽該名球證解釋一次事發經過後，認為這次判決沒有問題，球證強調這不是「裁決（Judgment）」而是「規例（Rule Question） 」。

迪亞科觸網一刻：

那麼這次判決到底有沒有問題呢？翻查ATP巡迴賽的球例手冊，當中確實有提到這一點。

球員在單打網柱外觸網

個案：當一名球員衝上網救球，將球擊回對方場內，並在網柱與單打網柱之間觸網，應該如何判決？



判決：比賽繼續。球網的這一部分被視為固定部份（permanent fixture）。



在社交平台中，有網球專頁表示相信大家都在今天學到了一項新的規則。不過看到這裏，或許你仍會一頭霧水，到底單打網柱跟網柱指的是什麼？

簡單而言，這條規例所指的固定部份，是雙打網與單打網之間相差的區域。因此有網友開玩笑地表示「試想像一下這個情境發生在溫布頓決賽上」時，隨即有人解釋這是不可能的，因為像溫網這種大滿貫比賽則會嚴格換成單打或雙打專用網，所以不會出現今次這樣的爭議場面。

單打網與雙打網的分別，以及何為「單打網柱」（按圖放大）：

雖然輸掉第1盤，不過拉奧歷之後以7：6、6：3連贏兩盤，總盤數2：1反勝迪亞科晉級。