杭州亞運2023｜香港網球隊參賽名單　黃澤林冀延續強勢誓創歷史

香港網球新星黃澤林近年戰績彪炳，青年組大滿貫雙打錦標、男子職業賽冠軍、世大運獎牌，一一都是黃澤林的囊中物，多次為香港網球創出歷史。這名19歲新星即將首度參戰亞運會，希望再寫香港網球新章。



男子：

黃澤林、王康傑

女子：

張瑋桓、王康怡、胡可澄



比賽日期：

9月24至30日



黃澤林與葛原般奴贏得澳網青年組男雙錦標。（Getty Images）

19歲的黃澤林（Coleman）是近年香港網球的一顆矚目新星，曾經在美網及澳網稱霸青年組男雙，今年6月揚威突尼西亞，贏得生涯首個男子職業賽單打冠軍，同時成為香港首人。8月初，黃澤林首度出戰大型運動會，代表港隊出戰世界大學生運動會，夥拍王康怡在混雙摘下銅牌。

黃澤林將聯同王康傑、張瑋桓、王康怡及胡可澄，代表港隊出戰杭州亞運，衝擊獎牌，力爭逾60年來港隊首面亞運獎牌。

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黃澤林與王康怡在世大運贏得混雙銅牌。（中國香港大專體育協會提供）

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