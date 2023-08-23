杭州亞運2023｜香港網球隊參賽名單 黃澤林冀延續強勢誓創歷史
撰文：趙子晉
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香港網球新星黃澤林近年戰績彪炳，青年組大滿貫雙打錦標、男子職業賽冠軍、世大運獎牌，一一都是黃澤林的囊中物，多次為香港網球創出歷史。這名19歲新星即將首度參戰亞運會，希望再寫香港網球新章。
男子：
黃澤林、王康傑
女子：
張瑋桓、王康怡、胡可澄
比賽日期：
9月24至30日
19歲的黃澤林（Coleman）是近年香港網球的一顆矚目新星，曾經在美網及澳網稱霸青年組男雙，今年6月揚威突尼西亞，贏得生涯首個男子職業賽單打冠軍，同時成為香港首人。8月初，黃澤林首度出戰大型運動會，代表港隊出戰世界大學生運動會，夥拍王康怡在混雙摘下銅牌。
黃澤林將聯同王康傑、張瑋桓、王康怡及胡可澄，代表港隊出戰杭州亞運，衝擊獎牌，力爭逾60年來港隊首面亞運獎牌。
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香港網球隊歷屆亞運獎牌（1銀）
1962雅加達亞運
徐婉圓（夥拍錫蘭球手） 女子雙打銀牌