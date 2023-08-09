網球｜禾絲妮雅琪復出首戰輕鬆取勝　重返蒙特利爾獲熱烈歡迎

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）3年前因家庭原因退役，在6月宣布復出後，時隔3年重返網球場。

她周二（8日）在加拿大女子公開賽首圈，直落以兩盤6：2擊敗Kimberly Birrell，賽後笑言「有點生疏」，但表示復出的感覺十分美妙。



禾絲妮雅琪曾是網壇「一姐」，3年前為家庭高掛球拍，並在此期間誕下兩名孩子。在丈夫前NBA球星大衛李爾（David Lee）鼓勵下，她於6月宣布復出，並在上月的溫布頓女子雙打邀請賽中，與Cara Black拍檔奪得亞軍。

禾絲妮雅琪上月在溫布頓女子雙打邀請賽中奪得亞軍。（Getty Images）

她上一次參加公開比賽已是2020年的澳洲公開賽，距今超過3年半。今次在加拿大蒙特利爾復出，即獲在場球迷鼓掌熱烈歡迎，現場擴音器亦播出《Sweet Caroline》迎接這位「丹麥甜心」回歸。禾絲妮雅琪2010年時曾在此奪冠，是她生涯首項WTA頂級巡迴賽（WTA Premier Mandatory）錦標。

久疏賽場，禾絲妮雅琪似乎對比賽細節有些不熟悉，ESPN報道她在開賽前向球證確認：「現在我們能有4分鐘的熱身時間嗎？」不過這名「前一姐」仍順利直落兩盤擊敗對手，獲得復出後首勝。賽後她難掩喜悅，在個人Twitter上寫道：「經過3年8個月和誕下兩名孩子後，我們回來了！今天贏下比賽感覺很好！」

賽後接受訪問時，她笑言自己有點生疏，但能在蒙特利爾贏得復出後首勝感到十分開心，「這對我來說勝於一切，我能感受到觀眾們十分熱情。」她形容打網球就像踩單車一樣「只要你坐上去一次，就永遠不會忘記（那種感覺）。」

禾絲妮雅琪還提到今次復出後首次備戰的感覺很奇怪，「昨晚我上床準備睡覺前想：『等一等，所以明天我要讓孩子們起床，然後我們一起吃早餐，那要怎麼配合我的時間表呢？』」

目前33歲的禾絲妮雅琪，當年退役主因是希望與丈夫組建家庭，但據她今年6月在雜誌《VOGUE》中提到，自己與丈夫聊起應否復出時，大衛李爾回答：「說真的，為什麼不呢？我們都只活一次。」

這位「前一姐」在6月宣布復出。（禾絲妮雅琪Twitter）

禾絲妮雅琪生涯共贏得過30項巡迴賽單打冠軍，但卻一直活在「細威」莎蓮娜威廉絲的陰影之下，四大滿貫賽事只在2018年贏過澳網冠軍。今次復出前，她在《VOGUE》說到：「我能贏下美網嗎？我覺得可以；我能贏下澳網嗎？我覺得可以。這正是為什麼我決定復出，讓我們看看將會發生什麼。」

下輪禾絲妮雅琪將會面對赫特瑪雅（Beatriz Haddad Maia），這名賽事第11號種子去年在這項賽事中打入決賽，但最終不敵夏納（Simona Halep）屈居亞軍。