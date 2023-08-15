俄美女網球手日內連戰4強與決賽　賽程不公勝出美國球手笑不出來

WTA 1000級別的加拿大網球公開賽決賽，在當地時間周一（14日）由世界排名第3的皮古娜（Jessica Pegula）硬撼第12的薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）。

不過這場決賽只持續了49分鐘，皮古娜便以6：1、6：0輕鬆擊敗對手奪冠，這場比賽更被中國媒體形容為「史上最無聊女單決賽」，連皮古娜奪冠後看上去也不太興奮，更抨擊大會安排「糟糕（Su*ks）」，這背後到底發生了什麼？



美國球手皮古娜在四強戰擊敗現任「一姐」施安迪（Iga Swiatek），「叫糊」職業生涯第2個WTA 1000級別的冠軍。她另一側的對手，是俄羅斯球手薩姆索諾娃和排名世界第4的列巴堅娜（Elena Rybakina）之間的勝方。

不過由於天雨關係，這場原本在周六開打的四強戰，延後至周一舉行，最後薩姆索諾娃以2：1擊敗列巴堅娜——但她只能休息2小時15分鐘，便要馬上迎接這項賽事的決賽。這名俄羅斯球手表示他與團隊曾申請將決賽時間延後，卻被會方告知「這是不可能的」。

皮古娜拿下職業生涯第2個1000級別的WTA冠軍，但她也知道這次決賽對手身處環境並不公平。（路透社）

美聯社報道，薩姆索諾娃賽後接受訪問時感嘆，四強戰後根本沒有足夠時間去恢復體能，「我試圖去物理治療室用繃帶包紮整個身體，這需要一個小時，所以我也不知道該說些什麼。我剛離開球場沒多久，然後又回去了，我不知道，這很奇怪。」

對手在沒有足夠休息的時間下上陣，整場比賽可說是毫無招架之力，皮古娜這場幾乎兵不血刃地奪冠。贏下致勝一分後，她面無表情地走向網邊與薩姆索諾娃握手並相擁致意，沒有流露出平時球手拿到冠軍時振臂或握拳高呼般的興奮神情。

Sportskeeda報道指薩姆索諾娃對大會決定感到震驚，「事實是每個人都看到天氣預報說晚上6時下雨，所以我也知道。不過奇怪的是，人們似乎不太關心我們。我個人意見認為，你可以制定一個合理的時間表，因為我們已經在同一天打了兩場比賽，所以你應該盡力讓球手不在另一天再次打兩場比賽，這是我的意見。」

四強戰與決賽之間只相關兩個多小時，薩姆索諾娃決賽明顯不在狀態。（路透社）

薩姆索諾娃會這麼說，是因為她的8強戰和16強戰也是在同一天（8月12日）內打完，皮古娜賽後也直言這場比賽不公平，「我知道賽程安排對她（薩姆索諾娃）不利，當你感覺到在一個不公平的比賽環境下作賽，這非常糟糕，特別是像她這樣出色的球員。」

皮古娜（左）賽後與薩姆索諾娃相擁致意。（路透社）

皮古娜在發表感言時也表示，很明顯地對手的身體狀態不是最佳，「『恭喜薩姆索諾娃』，她的賽程很瘋狂。我覺得大家都需要為她鼓掌，因為她在3日內打了5場比賽。」在場觀眾亦馬上為薩姆索諾娃獻上掌聲致敬。