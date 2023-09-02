游泳｜從來不戴泳帽的少女飛魚　自小患怪病　煉就爭勝心與同理心

世界青少年游泳錦標賽周一（4日）在以色列展開，在女子200米混合泳賽道上，17歲美國泳手Leah Hayes或許有點特別，她不會戴上泳帽作賽，「我想讓大眾對圓禿（Alopecia）有更多認識」——

是的，她七歲患上圓禿，小學四年級決定不再以假髮示人，禿頭從此成為她的標記，她卻因此學懂欣賞自己、擁抱自己，更要以同理心善待別人。



Leah Hayes於13歲已登上著名美國體育雜誌《Sports Illustrated》兒童版的封面，獲選為2018年的年度兒童運動員，她沒有一絲頭髮，就連眉毛都沒有。她7歲時被診斷出圓禿（Alopecia），最初是局部脫髮，後來全身所有毛髮都甩掉，頭皮從此光禿禿。

「當時我才7歲，對醫生的話沒有一點感覺，也不知道這個病會怎樣影響我一生。但現在回想，我因為這個病而得到許多機會，認識不同的人，我為這個病而感恩。」

Lea Hayes去年在世界錦標賽嶄露頭角，背後卻有着關於勇氣與同理心的故事。（Getty Images）

（Leah Hayes Instagram）

Leah輕鬆瀟灑，但非空口講白話。雖然她小時候曾經戴假髮上學，但小學四年班就決定不再遮遮掩掩，哪怕同學可能拿她的光頭開玩笑，她仍堅持以真面目示人，「我自小好動，小息時會爬『馬騮架』，跑跑跳跳，曾經幾次掉下假髮，學校也開始有傳言」。小女孩的勇氣，原來來自游泳隊，當時她已是泳隊一員，但發現要在假髮上再戴泳帽十分困難，於是她把心一橫，游泳時不戴假髮，「泳隊沒有人因為我禿頭而討厭我，大家喜歡的是我，不是我的頭髮。游泳令我有勇氣面對自己的病」。2015年11月12日，Leah決定在全班同學面前擲掉假髮，向大家解釋自己患了怎樣的病；五年後的同一天，她在Instagram發了一則五周年的帖文，感激當年的同班同學接納她、愛護她，令她深信丟掉那個「非常漂亮但極不舒適」的假髮，是人生最正確的決定。

昔日那個小飛魚，今天已是美國國家隊一員，她的標記不只一個禿頭，更是2022年世界游泳錦標賽一面女子200米混合泳銅牌。但在世錦賽之前，她於同年4月診斷出足踝壓力性骨折，從醫生口中聽到這個消息，她即時落淚：「我的賽季完了嗎？我還能比賽嗎？」幸好她仍趕及在全美選拔賽中康復，更脫穎而出獲得世錦賽資格，否則她就不會跟偶像莉迪姬一樣，成為國家隊成員，2分08.91秒的青年世界紀錄，也不會在那場世錦賽誕生。

「東京奧運的全美選拔賽，我只游出2分12.89秒，無法入選奧運代表隊；一年之後，我就成為世錦賽獎牌得主。那場奧運選拔賽，其實我非常失望，但我相信只要堅持下去，我的時代終會來臨。」

Leah Hayes去年在世錦賽奪得銅牌，她下周將出戰世青賽，繼續爭取佳績。（Getty Images）

「相信」成為Leah的最大力量，運動生涯如是，人生也如是。她相信自己的價值並不在於三千煩惱絲，「因為我就是我」，也因此知道要以同理心善待身邊人：「我們看到的，只是別人的表面，對方背後經歷了什麼、內裏克服了什麼，其他人真的不會知道。所以，多點欣賞和關心，少點批評和質疑，真的很重要。」

的確，Leah從扔掉假髮那天開始，直到今天能在全世界面前昂首闊步，踏上世界錦標賽的起跳台，當中經歷了多少心理關口？站在山頂的人，從來不應忘掉走在山腳的掙扎與困惑。下周一展開的世界青少年游泳錦標賽，Leah期望再次游出屬於自己的時代，作為觀眾，我們送上掌聲，因為她那可貴的鬥心，還有可愛的同理心。