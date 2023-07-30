游泳世錦賽直擊｜行走中的正能量池江璃花子　霸氣宣告：我回來了

「假如不能晉級決賽，就不能證明我真的回來了。」日本女飛魚池江璃花子在50米蝶泳決賽前堅定地表示。

抗癌後浴火重生，回到闊別六年的長池世錦賽，周六（29日）於福岡游泳世界錦標賽中，重踏決賽跳台。終於她在日本主場觀眾的歡呼聲中告訴全世界：池江璃花子回來了。



池江璃花子在日本觀眾的歡呼聲中告訴全世界：「池江璃花子回來了」。（楊宇翹攝）

2019年2月，池江璃花子在社交平台公開患上白血病的消息，暫停訓練專注治療。2021年抗癌成功，儘管在重病折磨下變得瘦弱，但康復後她只有一個目標：重回賽場。難得東京主辦奧運，未拾狀態的池江只獲3項接力賽資格，當中只有女子4X100米混合泳晉級，池江兩場均有上陣，日本在決賽敬陪末席。

2022年她錯失代表日本出戰布達佩斯世錦賽資格，至今年4月日本全國賽池江一口氣取得50、100米自由泳，以及50、100米蝶泳共4個長池世錦賽資格，剛好舉辦地點正是日本。

時隔6年，池江璃花子再次出戰長池世錦賽，再次憑蝶泳晉身決賽。（楊宇翹攝）

4項個人賽之中，池江唯一游入決賽的，便是復出後奪得的第一個冠軍項目：50米蝶泳。池江走出泳手通道，高舉雙拳，踏上期待已久的世錦賽決賽舞台。2017年，年僅17的池江璃花子首度出戰長池世錦賽，已憑100米蝶泳首度晉身決賽讓世人驚艷，最終得到第六名。當時泳手生涯如旭日初升的她也許無法想像，時隔6年後才能重返世錦賽和決賽跳台。

「假如不能晉級決賽，就不能證明我真的回來。」這是池江今個世錦的執念，儘管最後池江以25.78秒排名第七，無緣獎牌，但主場舉辦，又是被日本媒體稱為「本命」的50蝶決賽，這一槍意義重大。

「我想我今天能夠站在這個舞台上，是因為我比任何人都受到更多歡呼。」決賽後，池江苦笑道出作為運動員，會因為沒有成績而自責，旁人卻一直給予她肯定：「只是晉級決賽大家已很為我高興，對我說成績不是一切：『能看到池江太好了』、『她只是在游泳已很感動』。」

池江璃花子說：「假如不能晉級決賽，就不能證明我真的回來。」（楊宇翹攝）

福岡游泳世錦賽場外的印有「池江璃花子」的打氣毛巾火速售罄，池江每一次出場，日本主場觀眾都在為她歡呼和鼓掌，每一場賽後，都有近30位日本記者圍訪。儘管池江今屆無緣獎牌，但她依然是福岡游泳世界錦標賽的主角。

對日本人來說，池江就像是「行走中的正能量」，特意為看她而入場的學生觀眾野中龍成，正是被她扭轉厄運的氣魄吸引。「看到她捱過很多難關，很用力地奮鬥，很帥氣！」

池江的頑強，除了成為青少年的偶像，就連育有一子一女的西尾太太也深受感動：「生病但永不放棄，患病後努力的身影帶給我們勇氣 。」就此一個原因，讓西尾太太一家四口入場，只望能帶給池江一點力量。

池江璃花子多次感激大眾支持，認為這是她重回世界舞台的動力，「要在國際大賽交出成績很難，但在這裏努力戰鬥爭勝，真的能對自己說我回來了。」世錦賽落幕，此刻的她經已展望並備戰巴黎奧運，期待讓世界再次見到真正的池江璃花子。