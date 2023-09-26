杭州亞運．香港女子排球隊︱犧牲自己成就球隊　努力總會找到價值

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



香港女子排球隊，出戰杭州亞運的有12人，隊長詹穎琳與馮芷茵缺席拍攝日的訓練，隊友把兩人擬作可愛的小動物，畫在隊照之中，更細心地寫上她們的球衣號碼跟花名。



小青蛙代表的是二傳手芷茵（TY），古蓉蓉說：「她喜歡青蛙，好像小時候當大家都愛粉紅色，她卻選擇綠色，所以投其所好。」



至於詹穎琳（Jim）就是小企鵝，與杜詠雯一起畫圖的張曉諾透露，「她只愛企鵝，什麼企鵝公仔也鍾意。」如是者，完成了這張別開生面的全體合照，也反映了這班女生的感情跟默契。



攝影：林靄怡



參與杭州亞運的香港女子排球代表隊，「後期加工」的兩名成員，分別是前排左一的小青蛙馮芷茵，與前排右一的小企鵝詹穎琳。（林靄怡攝）

跟其他非全職訓練的團隊項目一樣，部份香港女排成員要兼顧繁忙工作，如輪班的要調更、配合練習時間絕不何容易。以副隊長余映姿為例，本身是教師的她早上7時半開始當值，下午4時放工後又到大學教波，晚上再參與港隊練習，回到家中已是午夜。

「其實人是很神奇的生物，習慣了就可以。我看過網上有人說，凡事只要做21天，就能養成習慣。」

因為副隊長的身份，她要求自己盡量出席訓練，「放棄一次，就會有下次，我覺得只要自己肯堅持，可能會感染隊友呢？」

余映姿坦言，無論練習有多少人，也要繼續下去，擔任主攻手的她會主動補上隊友的位置，「我就是那個『萬能key』，無所謂吧，雖然我未必每樣都做到100分，但至少球隊能繼續運作。」

她熱愛排球，就是因為這項運動講求隊友間互補不足；即使面對強敵，也無所畏懼，「高的去進攻，矮的也能防守。只要努力，你總會找到自己的價值，我們每個人都發揮到極限，才能與對手有比試的可能。」

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

余映姿／葵青／主攻／年齡：31歲／身高：1.69米／球衣號碼：15（林靄怡攝）

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團隊運動，一個都不能少，每位隊員都是平等而重要。為備戰亞運，她們都相處一段時間，都有屬於彼此的故事、心照不宣的共同目標。《01體育》着球員親手寫下想對自己、對隊友說的話，留下一點印記，好讓她們時刻提醒自己，無論如何，身邊還有這些好夥伴。

隊友做過最令我感動的事



感動是一起跑Beep Test（體能測試的一種）、鼓勵我重新振作、跟我說一句「加油、辛苦晒」、看見我的努力。

即使是說「我細細個就睇你打波」，也能觸動我的心，只要贏波圍在一起，就勝過千言萬語。

「試吓！」一啲好難追嘅波，身邊隊友會好firm咁call住去追。 嚴泳妮

印尼AVC（亞洲女子排球挑戰盃），每人都喺最後寫一張紙仔畀對方，「唔好畀你嘅年齡限制自己」。 張曉諾

贏波圍在一起，已是最感動的事。（林靄怡攝）

什麼是香港隊



這裏是生活的一部份，我們堅持每一周訓練五至六次；這裏是美好的青春回憶，有歡笑也有淚水。香港隊是一種態度，我們積極追求自我進步及成長，同時一起衝、一起拚，一起為港爭光。

個個要返工返學，都拎條命出嚟打波。 楊秀美

每位香港女排運動員，都有自己背後的辛酸。（林靄怡攝）

亞運的意義



亞運是亞洲最大型運動會，也是香港女排能參與的最高水平比賽，所有運動員都渴望參與其中。

對新球員來說，這曾是一個遙不可及的目標；第二次參賽的，感覺比第一次更實在，更想努力去圓滿這個夢想。

人生目標之一，選到第三屆，終於靠自己爭取返嚟． 杜詠雯

雖然我們是業餘球隊，但我們會以專業精神、態度去爭勝。 林綺亭

雖然是業餘球隊，仍會以專業態度去爭勝。（林靄怡攝）

亞運目標



把這兩三年集訓所儲下來的心態與技術，毫無保留地拿出來。盡我所能去幫助球隊，不論是攔網、進攻、接發球或防守，要發揮最好狀態、突破自己，一場比一場好，希望打入前八。

打到令人印象深刻的好波，希望觀眾或對手會覺得香港都可以係強隊。 倪桂婷

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

感受文字的溫度，細看香港女排寫給自己的話：（按圖放大）

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杭州亞運，香港女子排球代表隊。（林靄怡攝）