英超｜白禮頓輕取紐卡素　18歲天才連中三元　重現28年前英超奇景

英超周日凌晨有白禮頓主場對紐卡素，雖然白禮頓今夏有不少主力離隊，但對着有沙特阿拉伯資金撐腰的「喜鵲」，仍以3：1大勝，三個入球都由18歲愛爾蘭前鋒伊雲費格遜（Evan Ferguson）包辦，令他不僅成為英超同日上演帽子戲法的第3人，更睇齊一項「天才」數據。



白禮頓今夏雖然流失麥亞里士打、卡些度等主將，但面對實力急升的紐卡素，踢法依然極具侵略性，27分鐘，紐卡素門將尼克普比未能清脆解圍，皮球落在敵軍球員腳下，他雖然先後擋出三笘薰和基摩的射門，但伊雲費格遜近門「執雞」打開紀錄。

換邊後，伊雲費格遜再左右開弓，先於中路自行突破、殺到禁區頂右腳射彈地波入網；之後他再於禁區頂右側以左腳射近柱得手，助白禮頓領先至3：0。紐卡素在補時階段由哥林威爾遜破蛋，仍以1：3落敗。

伊雲費格遜（中）年僅18歲，若繼續進步，前途難以限量。（Getty Images）

在白禮頓對紐卡素一戰開波前，曼城的艾寧夏蘭特和熱刺的孫興慜都已分別完成帽子戲法，費格遜自然成為同日的「戴帽」第三人，他將比賽皮球拿走後顯得非常高興：「能跟他們並列，真的不壞！夏蘭特去年刷新了（入球）紀錄，而孫興慜更是這樣做了（入球）很多年了，所以能跟他們齊名真的很好。」

值得一提的是，這僅是英超史上第二次出現「帽子戲法的帽子戲法」，上一次已是28年前，1995月9月23日的英超賽日中，科拿、舒利亞和耶保亞分別連中三元。

費格遜和夏蘭特、孫興慜在同一日大演帽子戲法。（Getty Images）

2004年出生的費格遜現年僅18歲，但他已為白禮頓上陣33場，期間攻入13球及交出4次助攻，當中10球來自英超，令他暫時成為英超史上19歲生日前入球第4多的球員，之前的三人分別是奧雲、朗尼和謝菲斯；而他也是繼奧雲、科拿和巴特威廉斯後，第4位在18歲或之前完成英超帽子戲法的球員。

伊雲費格遜盛傳獲白禮頓貼上1.2億鎊的轉會費標籤。（Getty Images）

白禮頓主帥迪沙比認為費格遜前途無可限量：「我不僅為他入球而高興，更為他的表現，尤其上半場的表現開心，他有能力成為非常、非常、非常出色的球員，他的質素有條件做到，他可以成為世上最佳之一，可以成為歐洲神射手。他在2004年出生，只得18歲，我不知道有多少球員如此年輕又像他那樣入這麼多球。」

迪沙比被問道，費格遜很大機會引來其他大球會追逐，他直言：「白禮頓要賣球員是很平常的，對白禮頓來說，最重要的不是留住球員，而是找到替代，這是我們要做好的工作。」有傳白禮頓希望在伊雲斯身上獲得高達1.2億鎊的轉會費。