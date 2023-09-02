轉會關窗︱英超今夏狂花逾23億鎊破紀錄　車路士支出續稱霸歐洲

英超今夏瘋狂的轉會窗落下帷幕，據BBC報道，這20支球隊共花費23.6億英鎊（約233億港元）買入球員，超越上季19.2億鎊的紀錄，平均每隊花費近1.2億鎊，成為英超史上支出最高的夏季轉會窗。

此外，英超史上全季買人支出最高的球季為2022/23，當季共花費27.3億鎊，與今夏只有3.7億鎊差距——是的，現在只是夏季轉會窗完結而已。



早前《01體育》曾統計過今個轉會窗的十大「標王」，當中有7人來自英超。從上個冬窗開始，相信不少球迷已感受到英超的金錢攻勢有多恐怖，當中僅車路士一間球會的支出便超越歐洲其餘6大聯賽。

今夏情況遠沒冬天誇張，其他聯賽花費亦不算少，但車路士仍繼續豪擲金錢，他們在這個轉會窗花費近4億鎊，比冬季時多逾1億鎊。

足球轉會｜卡些度領銜今夏十大標王 近半身價過億 蒙特評分包尾

在班主托德波里治下，車路士依舊是今個轉會窗支出最多的球會。（路透社）

紐卡素、白禮頓和阿士東維拉上季異軍突起，傳統「Big 6」中的車路士及熱刺均無緣歐洲賽，但整個聯賽均出錢出力「搶人才」，淨支出（Net Spending）超過1億鎊已是常態。

車路士：財大氣粗依舊 陣容仍難言頂級

這是托德波里（Todd Boehly）入主史丹福橋後的第3個轉會窗，若只計買人支出，藍軍在此期間的花費接近10億鎊。今個夏天轉會窗車路士共簽入11名球員，當中包括「標王」摩西斯卡些度（Moises Caicedo），這名厄瓜多爾中場以1.15億鎊高價從白禮頓加盟，拉維亞（Roméo Lavia）及尼干古（Christopher Nkunku）的轉會費亦分別高達5800萬鎊及5200萬鎊。

卡些度為今夏標王，轉會費高達1.15億鎊。（路透社）

車路士今夏轉會總支出約4億歐元，同時因賣走夏維斯（Kai Havertz）、美臣蒙特（Mason Mount）、高華錫（Mateo Kovacic）等9人，加上外借球員，在轉會市場上亦收回約2.3億鎊，淨支出約1.7億鎊，比冬窗2.7億鎊要收斂得多。不過取而代之的是球隊陣容與以往截然不同，而且即使近3季豪擲如此多的金錢，球隊陣容卻依然難稱頂級，有球迷笑稱很難想像用了這麼多錢，隊內最出色的球員依然是史達寧（Raheem Sterling）。

史達寧今季表現出色，亦是球隊中最具知名度的球員之一。（Getty Images）

阿仙奴：一反「孤寒」常態 豪花2億增兵

「兵工廠」過往總給人一種不願花錢的印象，然而前上季尾大意失冠後，今夏卻大手筆以1.05億鎊簽下迪格蘭賴斯（Declan Rice），再分別以6500萬鎊及3850萬鎊買入夏維斯和祖利安添巴（Jurrien Timber），3人合計轉會費超過2億鎊。

迪格蘭賴斯轉會費在今夏排名第2高。（路透社）

曼城：陣容變動 重金簽「面具俠」

隊長根度簡（Ilkay Gündogan）、馬列斯（Riyad Mahrez）及拿樸迪（Aymeric Laporte）離隊，加上再次借走祖奧簡斯路（João Cancelo），讓曼城為人熟悉的陣容出現變動。

不過「藍月」今夏亦花費超過2億鎊簽入4名新援，其中「面具俠」加華度爾（Josko Gvardiol）轉會費高達約7760萬鎊，羅致謝列美杜古（Jérémy Doku）及馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）亦分別價值5500萬鎊及5300萬鎊。

加華度爾在卡塔爾世界盃一戰成名，今夏以7760萬鎊身價從RB萊比錫轉投曼城。（Getty Images）

曼聯：重金簽「新夏蘭特」成關鍵

紅魔鬼今夏共有3名重點引援，分別是「新夏蘭特」凱倫（Rasmus Højlund）、美臣蒙特及門將奧拿拿（André Onana），其中以凱倫轉會費最高，算上附加條款可達7200萬鎊，3人合計花費逾1.8億鎊。

值得一提的是凱倫因傷仍未為曼聯上陣，領隊坦赫格（Eric Ten Hag）表示他有望在周日（3日）晚對阿仙奴一役中首度披甲。曼聯目前正缺乏一名有級數的中鋒，因此高價買入的凱倫能否融入球隊，將成今次轉會窗關鍵。

「新夏蘭特」凱爾有望在周日晚上演地標戰。（Getty Images）

利物浦：中場大換血

紅軍是這個轉會窗最容易總結的一隊，因為他們離隊的主要球員，除法明奴（Roberto Firmino）外均為中場，買入的主要球員亦全是中場。

中場老化是利物浦上季表現不佳的主因之一，今季他們陣中有5名中場球員離隊，其中包括隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）。於是紅軍花費接近1.5億鎊接連買入4名中場，其中身價最高的為蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai，6000萬鎊），阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）則以3500萬鎊排在第2。

利物浦今夏簽入4人皆為中場，其中以蘇保斯拉爾身價最高。（Getty Images）

熱刺：簽人眾多 惟未能填補卡尼空缺

熱刺今夏最受注目的轉會，自然是當家前鋒哈利卡尼（Harry Kane）終於離隊，然而他們暫未能找到適合的替代人選，目前正選中鋒仍為上季只入1球的李察利臣（Richarlison），而且在看似沒多大買人動作下，實際上已花費超過2億鎊。

哈利卡尼終離開效力多年的熱刺。（Getty Images）

這個轉會窗他們一共簽入8人，位置從門將到前鋒皆有。最高價簽入的是比蘭莊臣（Brennan Johnson），轉會費達4750萬鎊，此子能勝任翼鋒、攻擊中場及前鋒等位置，但並非正印中鋒；占士麥迪臣應為球隊今夏簽入最具知名度的球員——有趣的是，熱刺正式買入兩名借將柏度樸路（Pedro Porro，3970萬鎊）及古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski，2560萬鎊），已用了超過6500萬鎊。

比蘭莊臣在關窗日以4750萬鎊從諾定咸森林加盟。（Getty Images）

紐卡素背後雖然財力雄厚，但依然「用之有道」。最大手筆引援為從AC米蘭簽入東拿利（Sandro Tonali），加上哈維班尼斯（Harvey Barnes） 另外3人，合計支出約為1.3億鎊，對比起其他前列球隊算是相對「慳家」。

東拿利是紐卡素今夏最大手筆引援，表現受到好評。（Getty Images）

前列球隊以外，般尼茅夫「唔聲唔聲」原來亦花費過億鎊增兵。他們一共買入7人，其中最高價的是泰拿阿當斯（Tyler Adams），他在卡塔爾世界盃被選為美國隊隊長，轉會費據報為2300萬。

列斯聯降班後星散，表現出色的泰拿亞當斯終離隊轉投般尼茅夫。（Getty Images）

白禮頓、韋斯咸：英超夏窗最大贏家？

另一方面，今夏轉會窗有4支英超球隊「有錢落袋」，其中以白禮頓淨收入最多。他們在買人方面亦花費約8600萬鎊，但由於賣出卡些度及麥亞里士打等球員，收入超過1.75億鎊，淨賺約9000萬鎊。

卡斯度與麥亞里士打合計已售出1.5億鎊。（Getty Images）

此外，韋斯咸亦是值得一提的球隊，由於他們以高價賣走迪格蘭賴斯，今夏買入4名球員後仍淨賺逾1600萬鎊，而且目前更位居聯賽榜首。其中以3000萬鎊買入「罰球王」禾特普斯（James Ward-Prowse）之舉可謂物超所值，他加盟後3戰交出1入球3助攻，為「鎚仔幫」貢獻良多。