英超｜車路士爆冷不敵森林　夏蘭特孫興慜「戴帽」領曼城熱刺大勝

香港時間周六（2日）晚上有多場英超，其中「億萬大軍」車路士轉會窗關閉後，主場出擊竟不敵諾定咸森林，吞下今季第二場敗仗。



車路士今個夏季轉會窗共簽入11名球員，當中包括「標王」摩西斯卡些度（Moises Caicedo），這名厄瓜多爾中場以1.15億鎊高價從白禮頓加盟，拉維亞（Roméo Lavia）及尼干古（Christopher Nkunku）的轉會費亦分別高達5800萬鎊及5200萬鎊，今夏轉會總支出近4億歐元。

車路士前鋒史達寧今仗被對方緊緊箝制，表現未如前仗般出色。（Getty Images）

不過球隊表現卻因人腳不斷改變而欠缺穩定性，今季首兩場僅1和1負連續兩場不勝後，上仗對升班馬盧頓終於開齋淨勝3球，正當球隊以為轉會窗完結，球隊人腳充足會有好表現時，今仗主場面對森林，主隊藍戰士以干拿加歷查及摩西斯卡些度陣守中場，由曼城新加盟的前鋒高爾彭馬先列後備。

森林前鋒艾蘭加後備上陣攻入全場唯一入球，助球隊作客擊敗車路士。

上半場車路士未能入波和對手悶和0：0返回更衣室，不過森林補時階段換入的前鋒艾蘭加卻種下取勝的種子。這名以1500萬鎊由曼聯加盟的瑞典前鋒，在換邊後3分鐘更入全場唯一入球，助森林作客擊敗車路士，取得今季第二場勝仗。

同一時間其餘賽事，曼城主場以5：1輕取富咸，其中神鋒艾寧夏蘭特三度破門，加上助攻艾華利斯入波以及尼敦阿基建功，「藍月」主場輕鬆取勝。至於另一倫敦球會熱刺，作客般尼雖然先失一球，不過球隊有隊長孫興慜大演帽子戲法，加上占士麥迪臣及基斯甸羅美路入波，雖然補時被般尼攻入一球，仍以5：2作客贏波。