英超︱利物浦清風送爽3：0勝維拉　紐尼斯首任正選無波入照做英雄

英超周日早場利物浦主場對阿士東維拉，踢來清風送爽，開賽僅3分鐘已憑角球攻勢先開紀錄，22分鐘一次突擊得手擴大比數，佔盡優勢下半場領先2：0。紅軍下半場憑沙拿再入一球，順利以3：0擊敗維拉，前鋒紐尼斯今季英超首任正選，就算今仗沒有入球，繼上場反勝紐卡素後，再次成為紅軍贏波英雄。



蘇保斯拉爾攻入加盟後首個入球，助利物浦對維拉先開紀錄。（Getty Images）

紐尼斯今季首任正選

利物浦上周作客紐卡素，早段落後兼十人應戰劣勢下，全憑77分鐘後備入替的紐尼斯（Darwin Nunez）梅開二度，領軍反勝，這位烏拉圭前鋒的好表現獲得回報，今仗對維拉獲派正選上陣，為新球季的第一次。

由於隊長雲迪積克對紐卡素紅牌被逐，祖高美斯夥拍祖爾麥迪比任中堅；中場方面，居迪斯鍾斯與麥阿里士打和蘇保斯拉爾聯手，日本新援遠藤航續任後備，新加盟的格雲貝治在觀眾席上觀戰，未入大軍名單。

利物浦超強搶截力 維拉無力還手

紅軍甫開賽已施展主場氣勢狂攻，阿歷山大阿諾特開出前場右路角球，前柱全世界漏頂，皮球落向禁區邊位置，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）衝前第一時間撞射得手，攻入加盟後首個入球，3分鐘利物浦已領先1：0。

利物浦中前場人腳大變，今仗踢來充滿朝氣活力，全隊反搶極快下，維拉完全陷入被動。紅軍上半場控球率高達七成，攻勢浪接浪，紐尼斯尤其活躍。沙拿右路快放傳中，紐尼斯門前快腳撞射即使中柱，但皮球隨即省中維拉守將馬迪卡殊入網，22分鐘利物浦領先至兩球。36分鐘紐尼斯再有起腳機會，他近門窄位起腳卻告中楣。上半場大活躍的紐尼斯未能重演上仗兩射兩中的高效率，利物浦在晏菲路半場仍領先2：0。

紐尼斯對維拉沒有入球，當中兩個入球都直接跟他有關。（Getty Images）

紐尼斯無波入照做贏波英雄

下半場紐尼斯再獲入球黃金機會，又是沙拿右路傳中，伏兵門前的烏拉圭前鋒近門頂斜。紐尼斯忘記帶射門鞋，不如造就隊友，趁角球頭槌二傳，跣給門前的沙拿輕鬆射入，利物浦靠另一個角球55分鐘領先至3：0。

+ 3

紐尼斯雖然沒有入球，但利物浦擴大紀錄的兩球均直接跟他有關，65分鐘全場掌聲中被調離陣，由加普入替。路爾斯戴亞斯、居迪斯鍾斯同在65分鐘被換出，由祖達及艾利洛入替。71分鐘阿歷山大阿諾特傷出，利物浦被迫變陣，小將昆沙（Jarell Quansah）入替踢中堅，祖高美斯移向右閘。

利物浦終以3：0擊敗維拉，全取3分，開鑼戰1：1賽和車路士後，英超近3戰全勝。同時上演的水晶宮對狼隊一仗，韓國鋒將黃喜燦後備入替一度為狼隊扳平1：1，但艾度亞梅開二度，加上艾斯的入球，水晶宮3：2擊敗狼隊。