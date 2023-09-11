德國體壇一日內天堂與地獄　首奪籃球世界盃　足球首次炒領隊

足球向來是德國傳統強項，籃球並不是，這個星期兩大球類運動在當地命運卻逆轉——德國男子籃球隊在籃球世界盃決賽擊敗塞爾維亞，首度封王；德國足球隊近5場比賽4度落敗後，史上首度辭退主帥菲力克（Hansi Flick）。



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德國男子籃球隊在世界盃封王，關鍵一戰當然是準決賽面對美國，以113：111、兩分之微險勝，成功晉身決賽。即使美國隊只派出副選陣容，實力仍能與一眾對手媲美，德國在準決賽一仗擊退美國，踏出首奪冠軍最重要一步，繼而在決賽以83：77擊敗塞爾維亞，順利成為世界冠軍。

今次美國隊在籃球世界盃失利，毋須擔心會影響他們在巴黎奧運的金牌機會，因為他們在世界盃往往只派B隊應戰，過去19屆賽事僅5度封王，2000年以來亦只贏過兩次。到奧運時，悉數NBA頂級巨星歸隊，相信會繼續壟斷金牌。

菲力克成為歷來首位被辭退的德國國家隊主帥。（Getty Images）

德國男子足球隊周六（9日）友賽日本吃下1：4大敗，主帥菲力克（Hansi Flick）遭德國足總辭退，他因而成為1926年這個職位設立以來，首位被辭退的德國領隊。

德國足球無論男、女子隊均十分強大，過去一年卻陷入低潮——2022卡塔爾男子世界盃，德國分組賽出局；2023澳紐女子世界盃，世界排名第二的德國女足，竟爆冷分組賽止步。菲力克任內領軍25場比賽，只得12場勝仗，當中近5仗更4度落敗。最新一仗正是世界盃曾擊敗他們的日本，德國以1：4大比數落敗。

德國足總主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）明言，戰績對國家隊至關重要，因此在「近期令人失望的戰績後，德國足總委員會同意國家隊需要引入新動力。明年夏天的歐洲國家盃，我們的國家隊需要信心和樂觀。」明年上演的歐國盃，德國將以主辦國身份出戰，更加不容有失。

足球向來是德國各大媒體體育頭號關注焦點，不過今個星期情況有所改變，各大報章皆以最大篇幅報道德國籃球隊的勝利，對比足球隊連敗及辭退菲力克，形成強烈對比。