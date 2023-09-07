籃球世界盃｜當錫遭狙擊嚴防連食兩技犯被逐　斯洛文尼亞無緣四強

籃球世界盃最後一張四強門票，由加拿大及斯洛文尼亞爭奪，這兩支球隊在分組賽都3戰全勝排在榜首，各自當家球星基卓斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及當錫（Luka Doncic），亦同是上季NBA最佳陣容成員。

今場加拿大在牌面上佔優，他們陣中擁有7名現役NBA球員，當錫則是斯洛文尼亞陣中唯一一人。加拿大對這名達拉斯主將輪流貼身防守使其苦不堪言，當錫更多次向球證抱怨後，終在末節被判罰第2次技術犯規（Technical foul，簡稱T-Foul）逐出球場，球隊最後亦以89：100不敵加拿大無緣四強。



阿歷山大與當錫同為上季NBA最佳陣容成員，這兩大球星對壘本是今場比賽最大焦點。前者今場攻入全場最高的31分並搶下10個籃板，後者亦有26分進賬——不過當錫在末節被判第2次技術犯規離場，成為這場比賽最具熱議的地方。

基卓斯阿歷山大（右）攻入全場最高分，不過賽事焦點卻被另外兩人搶走。（Getty Images）

作為斯洛文尼亞陣中最大進攻點，加拿大對當錫防守自然毫不手軟，向來以防守凶悍著稱的布祿斯（Dillon Brooks）就在一次暫停中向對友說：「讓他攻進來吧，我們能夠協防，能夠偷走他手上的波。」

當錫（左）和布祿斯今場多次正面交手。（路透社）

當錫不斷被加拿大重點招呼，並持續對他貼身防守，第二節他一次上籃被布祿斯干擾後向球證投訴，隨即被判第1次T-Foul。不過布祿斯在第一節亦遭判罰違反體育精神犯規（Unsportsmanlike Foul）。

兩隊半場戰至50：50，但加拿大此後發力，第四節將分差擴大至雙位數，不過布祿斯在射入三分後出言挑釁斯洛文尼亞球員，遭判T-Foul加上此前的違反體育精神犯規而被逐。正值加緊追分之際，當錫再次沉不住氣，跳投被對手撞跌後向球證投訴，同樣吃到第2次T-Foul被逐，離場時他更疑似向球證拍手以示不滿。最終斯洛文尼亞無力回天，以89：100不敵加拿大出局。

賽後接受訪問時，當錫承認自己控制情緒能力不足，但亦難掩心中不滿：「有其中一名球證向我的隊友說：『我們不會為他吹犯規，因為他一直跟我們作對。』我知道我抱怨了很多次，但我認為這不公平。他們對我的防守非常貼身，有着很多身體對抗，你說出這樣的話很不公平。」

當錫今場多次向球證抱怨，並因此被罰兩次T-Foul。（Getty Images）

雖然對球證大感不滿，當錫卻大方稱讚今場主要對手之一布祿斯：「他打得很好，就像往常一樣打得非常有對抗性。很多人都不喜歡他，不過我很尊重布祿斯，他在場上很好地完成了他的任務。」

對於攻入今場最高分的基卓斯阿歷山大，當錫也不吝讚美之辭：「恭喜加拿大，他們打得非常好，他們也擁有世界上最佳球員之一，要防守他真的很難。我為我的球隊感到自豪，每個人都付出100%的努力，我們應昂首挺胸地回到酒店。」

雖然被不斷「招呼」，不過當錫賽後亦大方稱讚布祿斯。（Getty Images）

加拿大晉級後，將在四強戰遇上塞爾維亞，另一邊則為美國對德國。決賽會在香港時間周日（10日）晚上8時40分開始。