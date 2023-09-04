籃球世界盃｜塞爾維亞球員被肘擊　失去一邊腎臟或影響職業生涯

籃球世界盃已經進入淘汰賽階段，塞爾維亞接連通過兩圈分組賽，挺進8強，不過卻傳來一則壞消息。

他們陣中的大前鋒施馬歷（Borisa Simanic）在首圈分組賽面對南蘇丹的比賽末段，被對手肘擊後受傷倒地，隨後離場送院接受手術。據塞爾維亞媒體報道，他最終因此失去其中一個腎臟。



施馬歷被奧莫特撞到腰部的一刻。（網上片段截圖）

在上月30日，首圈分組賽B組面對南蘇丹的比賽中，當時塞爾維亞已領先至106：78，比賽只餘下不足兩分鐘，南蘇丹球員奧莫特（Omot）在籃底進攻時，一肘打在施馬歷腰部後上籃得分，後者隨即彎腰扶住膝蓋並蹲在地上。

塞爾維亞籃球總會翌日在官網宣布，施馬歷在比賽結束後立即被送往當地醫院接受手術，並表示球員感覺良好，其腎臓及其功能均得以保留，但同時宣布他因傷不會再參加今屆籃球世界盃。

塞爾維亞主帥比錫（Svetislav Pesic）表示這使他們所有人感到非常震驚，「我們沒想過會受到如此悲劇性的打擊，醫療團隊整晚都在合作為施馬歷尋找額外的血液，因為他失血過多，而且他們無法收集足夠的血液，不過結果很幸運。」

塞爾維亞籃總在31日時曾表示施馬歷腎臓及其功能得以保留，且本人感覺良好。（塞爾維亞籃總官網）

然而據塞爾維亞當地媒體《電訊報（telegraf）》在周日（3日）報道，指施馬歷最終仍失去受傷的一邊腎臓，這或許會影響到他的健康狀況及職業生涯。

BasketNews報道指，31日南蘇丹對戰菲律賓的比賽結束後，奧莫特被問及此事時表達了歉意：「我聽說他最後去了醫院，我很抱歉。我並不是有意做出如此骯髒的行為，我祈禱你能盡快康復。」他續指自己從不是打茅波的球員，「我從心底向所有觀眾、特別是球員表示誠摯的歉意。」

今年25歲的施馬歷曾在2020年參加NBA選秀但最終落選，2022年亦代表猶他爵士參加夏季聯賽，但最終沒能獲得加入NBA的機會，目前為西班牙球隊Basket Zaragoza效力。