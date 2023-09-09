C朗拿度危險犯規領黃下場停賽　般奴建功奠勝　葡萄牙歐國外5連勝

歐洲國家盃外圍賽J組，葡萄牙作客斯洛伐克，由「壽星仔」般奴費南迪斯一箭定江山，全取3分。38歲的C朗拿度今仗踢足全場，兩個黃金機會未能把握，其中一次攻勢「撻Q」出洋相後，更過勇踢中對方的門將領黃，下輪賽事需要停賽。



葡萄牙歐國外作客斯洛伐克，周五（8日）度過其29歲生日的般奴費南迪斯，接應貝拿度施華的傳送，般奴殺入禁區窄角度勁射遠柱破網，攻入全場唯一入球，葡萄牙以一球小勝斯洛伐克，外圍賽取得5連勝，以15分高踞J組榜首。

在29歲生日正日，般奴費南迪斯一箭定江山，助葡萄牙擊敗斯洛伐克。（路透社）

C朗拿度以隊長身份正選領軍，這名38歲的老將踢足全場，並交出6次射門，兩次大好機會亦未能轉化成入球。

下半場中段，葡萄牙右路一次傳送，域天拿（Vitinha）巧妙地溜後，正對龍門框的C朗隨即起腳，卻竟然「撻Q」，他急於補鑊隨即衝前飛鏟，皮球卻被門將杜巴夫卡沒收，C朗未有收腳，飛鏟踢中杜巴夫卡的頭部，C朗的犯規動作危險，球證只是向C朗出示黃牌，算是逃過一劫，但C朗已累積3張黃牌，下場對盧森堡將會停賽。

C朗後段再有機會，接應般奴的傳送，在禁區內無人看管並第一時間撞射，杜巴夫卡一手接實，最終都無緣建功。

C朗踢中杜巴夫卡的頭部，幸好未獲紅牌。（路透社）

C朗下場缺陣，葡萄牙主帥馬天尼斯希望其他球員挺身而出，「C朗對我們十分重要，他在今仗起了很大的作用，下仗沒有他之後，其他球員就像干卡路需要挺身而出，填補他的空缺。」