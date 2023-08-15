足球｜文仙尼親解辭任主帥原因　轟意足總主席擅自炒教練團隊人員

意大利足總在周日（13日）突然宣布文仙尼（Roberto Mancini）辭去主帥一位，他周一在個人Instagram表示這是個人決定，並感謝意大利主席足總主席格雲拿（Gabriele Gravina）的信任。

不過在周二的意大利《共和國報》（La Repubblica）訪問上，他卻炮轟格雷拿擅自更換教練團隊職員，並稱這是他離職的主要原因。



文仙尼自2018年起執教意大利國家隊，曾率隊贏得2020年歐國盃冠軍，但球隊在2022卡塔爾世界盃外圍賽表現不佳，最終無緣決賽周。意大利足總周日宣布文仙尼辭去主帥職位，並指球隊下月有兩場歐國盃外圍賽，因此數天內將公布新主帥人選。

外界猜測文仙尼辭職原因，有報道指他收到沙特聯賽邀約。不過他在周二接受意大利《共和國報》訪問時，透露辭去國家隊主帥職位的真相：「與足總主席格雲拿有一段時間一直持相反意見。」

文仙尼周二接受《共和國報》訪問時，大肆炮轟足總主席格雲拿。（Getty Images）

他承認主動辭職並稱是個人選擇：「我為這個決定承擔所有責任。我沒有隱瞞任何事情，我已跟主席格雲拿談過，並嘗試向他解釋原因。」文仙尼又認為自己離職的時機沒有問題，「我在下場比賽前25天離開，並不是3天」。

談到辭職原因，文仙尼直指是格雲拿插手球隊人事令他感到不安：「你見過哪個足總主席會更換教練團隊人員嗎？他最多可以為教練團隊增加幾個人，但他不能辭退我那教練團隊的人，那是個曾為我們贏下歐國盃冠軍的團隊。如果要做這件事的話，那應該是由我來做。」

文仙尼直斥格雲拿擅自插手教練團隊人事。（Getty Images）

他還說到與該名足總主席之間惡劣的關係：「他跟我持相反意見已有一段時間，可他為什麼要干涉我的教練團隊？」文仙尼表示當部份團隊成員即將合約期滿，格雲拿便開始「玩嘢」，他承認自己本可以表現得更為強硬，並描述這職位是「一生中最重要的工作」。

「如果格雲拿想的話，其實我可以留下來，對我來說只要一點示意就夠了，但他並沒有這麼做，他不想我留下來。不過格雲拿將作為贏得歐國盃的足總主席而被銘記，而不是因為他犯下的錯誤。」這名主帥對於未來是否會去沙特聯賽執教並沒有說太多，稱自己現在不想考慮任何事情。

文仙尼曾帶領意大利國家隊奪得2020歐國盃冠軍。（Getty images）

意大利足總目前仍未公布新主帥人選，網站Goal.com表示前拿玻里主帥史巴利堤（Luciano Spalletti）即將上任，他上季帶領拿玻里奪得睽違23年的意甲冠軍，其後申請休息一年，目前仍與該球會保持合約關係。