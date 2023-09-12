歐國盃外圍賽｜C朗停賽IG打氣　葡萄牙狂炒盧森堡破隊史紀錄

歐國盃外圍賽，葡萄牙在主力球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）缺陣下以9：0大勝盧森堡，創下國家隊成立109年以來最大勝仗。



C朗上場對斯洛伐克飛鏟踢中對方門將，雖只被罰黃牌逃過被逐，但因累積黃牌今仗需停賽。這名葡萄牙球星國家隊生涯曾攻破過盧森堡大門11次，是他取得最多「士哥」的對手，因此今場缺陣可說是錯失繼續增添國家隊123球入球紀錄的大好機會。

盧森堡是C朗國家隊生涯攻破大門次數最多的國家隊，惟他今場因累積黃牌而須停賽。（路透社）

盧森堡今屆歐國盃外圍賽一洗以往「魚腩隊」的形象，目前在J組面對另外5支球隊均保持不敗，其大力發展本土青訓的政策初見成效。不過他們兩輪面對葡萄牙均被大炒，3月主場時0：6大敗，今場更是慘吞9蛋，為今屆歐國盃外圍賽最大分差的比賽。

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）上輪在賽後表示：「C朗對我們十分重要，他在今仗起了很大的作用，下仗沒有他之後，其他球員就像干卡路（Goncalo Ramos）需要挺身而出，填補他的空缺。」今仗葡萄牙入球的球員多達6人，其中恩拿斯奧（Goncalo Inacio）、干卡路及祖達（Diogo Jota）均各入兩球，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）有入波之餘更為隊友送出3次助攻。

般奴費南迪斯今場上演助攻帽子戲法。（路透社）

在此之前，葡萄牙的最大勝仗紀錄是8：0並曾創下3次，分別是1994年11月和1999年6月對列支敦士登，以及2003年11月面對科威特，不過這3場比賽C朗都沒有參加。

馬天尼斯賽後大讚球隊態度積極，「讓我很滿意的是，當領先至4：0、5：0時，球隊依然踢得像0：0一樣，這展示出球員的質素及對球隊的尊重——很開心能看到這一點。」C朗今仗雖然未能出戰，但看到隊友合力創下紀錄，亦在Instagram的限時動態上為隊友打氣：「祝球隊好運！前進吧！」

C朗今場因停賽未能出戰，只能在Instagram上為隊友打氣。（Instagram截圖）

目前葡萄牙分組賽6戰全勝排在J組榜首，一共攻入24球且1球未失，下輪面對斯洛伐克只要取勝便能確定出線；盧森堡則以10分排在第3，但今場過後，落後第2名的斯洛伐克3分之餘，得失球更相差15球。