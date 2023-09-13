曼聯下季換新裝　球衣胸口贊助改為美國科技品牌Snapdragon︱足球

英超球會曼聯與美國科技公司Qualcomm達成協議，下季起男、女子隊球衣的胸前贊助商標，會由TeamViewer，轉為Qualcomm旗下品牌Snapdragon。

球會並未公布有關交易財務細節，但彭博社披露，Qualcomm每年贊助金額高達6000萬英鎊，較TeamViewer的4700萬英鎊更高。



曼聯球衣胸口贊助Team Viewer，來季將換成Qualcomm旗下品牌Snapdragon。（Getty Images）

曼聯球衣胸口贊助：

Chevrolet（雪佛蘭）2014 - 2021 ／ 每年6400萬英鎊＊

Team Viewer 2021-2024 / 每年4700萬英鎊

Snapdragon 2024- ? ／傳每年6000萬英鎊

＊為全球最高紀錄



曼聯的胸口贊助向來是足球界商業贊助寒暑表，2012年紅魔鬼與美國汽車品牌雪佛蘭（Chevrolet）簽下、2014年起生效的每年6400萬英鎊巨額贊助合約，至今仍是足球界紀錄。

足球界受新冠世紀疫情陰霾籠罩，2021年曼聯跟德國科技公司TeamViewer的球衣胸口贊助合約，每年贊助費為4700萬英鎊，較雪佛蘭時期大跌1700萬英鎊。曼聯跟TeamViewer簽下5年長約，原先至2026年才屆滿，不過合約生效僅18個月，便傳出雙方會「提早分手」的消息。

TeamViewer自從成為曼聯球衣贊助商，股價大跌五分之四，事實上，當贊助協議達成後，德國股票市場已質疑這宗交易，甚至認為交易正是這家德國科技公司表現掙扎的原因。TeamViewer上月發聲明稱，自從跟曼聯合作後，全球品牌認知度顯著提升，不過鑒於目前宏觀經濟環境，決定重新審視長遠推廣策略。8月初公布最新財務預測後，TeamViewer股價即再下跌8%，但當公司宣布跟曼聯的合約提早完結，又回升5%。