英超｜曼聯發布新球衣　格連活特仍冇名　球迷堵商店大門反格拉沙

曼聯在周二（27日）公布下季主場球衣，不過在官網的商店中，球員名字選項裏卻沒有格連活特（Mason Greenwood）的名字，反而借用期即將結束的沙比薩（Marcel Sabitzer）榜上有名，球迷仍可在下季的新球衣上印上這名拜仁借將的名字。

此外，新球衣公開發售同日，有反對班主格拉沙家族的球迷，在主場奧脫福球場商店前聚集並堵塞商店大門，使其被迫關閉超過半小時。



英超新一季將在8月12日開始，不少球會都紛紛開始展示新一季的球衣並開始銷售，曼聯也不例外，他們昨天在官網及社交網站展示新球衣的設計及細節，並已公開發售。

不過在官網的商店頁面中，不論是聯賽還是盃賽的印字選項中均沒有格連活特，反而將於本月30日結束借用回到拜仁慕尼黑的奧地利中場沙比薩卻仍在其中。本月16日時，曼聯曾在官網宣布球員保留名單（Retained List），當中有格連活特的名字，相反沙比薩則不在名單之中。

球衣印名選項中，沒有本應身穿11號的格連活特，反而仍可選擇15號的沙比薩。（曼聯官網截圖）

21歲的格連活特因涉嫌家暴及性侵案件，自去年1月22日後便沒再為曼聯披甲上陣。據《太陽報》報道，日前有人拍到他租用每小時85鎊（約848港元）的足球場，與私人教練進行訓練，報道續指，曼聯班主尚未決定好他未來是否應繼續留在隊內。

格連活特自去年1月22日起，一直沒再為曼聯披甲上陣。（Getty Images）

與此同時，最近同樣身陷家暴醜聞的安東尼（Anthony）仍在球衣印字名單上。截至目前為止，不少曼聯球星都已亮相為新球衣擔當模特兒，不過仍未見到該名巴西國腳的身影。

此外，曼聯在發售後亦貼出一篇發於球衣號碼的公告，稱球迷可像往常一樣選擇喜歡的名字和號碼，但需注意有些球員的號碼可能會在開季前改變。「有些具標志性的號碼可供現有或新加盟的球員使用，包括C朗拿度（Cristano Ronaldo，又譯：C羅）去年留下的７號。菲爾鍾斯（Phil Jones）的離隊也意味着，4號在12個球季後首次能夠被其他球員選擇。」

球迷發起反格拉沙示威

新球衣公開發售日，在主場奧脫福球場的官方商店開門前，便已聚集一群反對班主格拉沙家族的球迷拉起橫額示威並點燃煙霧彈，商店被迫在開店後馬上關門，直至約30分鐘後才重新開門。

新球衣發售日，奧脫福外聚集了一群反對格拉沙的球迷示威，並點燃煙霧彈。（路透社）

他們來自一個名為「The 1958」的球迷組織，根據Twitter內容，他們號召反對格拉沙的球迷在早上9時45分聚集，事後稱官方商店在10時開店僅1分鐘後即被迫關門。據《曼徹斯特晚報》報道，現場聚集了大約100名球迷到場示威。

該組織在24日時表示，今次行動與轉會、新球衣或新班主誰屬無關。「這是踢走班主的問題，這一直都是焦點所在。我們希望能支持球會的新球衣，但現在還不是時候。」