外國球員譯名失「共主」走向分裂　由曼聯新星凱倫開始︱體壇札記

外國球員譯名是香港球迷「月經」的討論話題，每間電視台以至傳媒機構甚至網上專頁對譯名都有不同的準則及習慣，有時球迷間雞同鴨講，你說「文迪蘇傑」，他說「文素基治」，原來大家討論的是同一人。

姑勿論譯得好不好，多年來本地紙媒的球員譯名大致統一，因為是要報道足智彩資訊，大家有不成文的共識，使用足智彩的球員譯名。然而這個統一局面正走向分裂，足智彩近兩季起陸續收起網站上的球員譯名。各傳媒再無同一資料庫可循之下，可以預計到，未來的球員譯名會更加百花齊放。



足智彩的足球數據中心以往是本地傳媒查球員譯名的好地方。（網上截圖）

以往，進入足智彩網上的足球數據中心，就會有齊英超、西甲、德甲、意甲、法甲、英冠、巴甲、比甲等數十個聯賽的球隊資料，每支球隊的頁面內都有球員名單，保持更新，中英對照。絕大部分新聞報道需要提及的球員，在足智彩網站都能找到譯名。

熱刺的韓國射手孫興慜，足智彩將他的名字譯為孫興民。他是本網少有不跟足智彩譯名的球員。（Getty Images）

譯名譯得好不好是另一回事，但無可否認，足智彩的球員譯名一直是本地最公開、最齊全、最易搜尋的球員譯名庫。方便編輯以外，部分報章會提供足智彩的博彩資訊，所以與足智彩譯名一致，也為方便讀者。除個別球員如孫興慜（足智彩譯孫興民），本網一直以來也大致跟隨足智彩的譯名。

故此，相比電視台間間有不同譯名系統，本地紙媒在足智彩這位「共主」影響下，球員譯名大致統一。文迪蘇傑、莫迪歷、哈利馬古尼、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特等譯名皆是出自足智彩手筆，再由紙媒跟隨。

哈利馬古尼這個譯名來自足智彩。（Getty Images）

然而，足智彩近兩年改變數據中心版面，外判予Footylogic，令到搜尋譯名變得不便。以往中英文名在同一頁面方便對照，但在新版面，中文還中文，英文還英文。儘管不便，但花多一點時間及精神，也能找到的。

以錫菲聯為例，那些20歲左右的年輕球員都沒有譯名，只得英文。（網上截圖）

之後，情況惡化，足智彩開始不翻譯新球員名，舊有球員會有中文名，新球員就只得英文名。今季，部分英超球隊的球員名單更加清空，只有入球球員才會陸續加入名單之中，十分奇怪。

看一看足智彩數據中心的曼城球員名單，竟然只得4個人！（網上截圖）

以此趨勢，足智彩似乎對球員譯名採取愈來愈「佛系」的態度。雖然足智彩不譯，但本地傳媒不能不用中文報新聞，那就唯有各自繙譯。

最佳例子是今夏加盟曼聯的丹麥前鋒Rasmus Hojlund，本網譯為凱倫，其他傳媒有譯做海倫、凱倫特、賀蘭特、賀隆特。失去足智彩一槌定音，Rasmus Hojlund的譯名馬上變得百花齊放。

一個凱倫可以有幾多個譯名？（Getty Images）

在未來，更多足智彩未譯過名的新星冒起，這個現象一定愈來愈普遍。以前一個球員可能有兩三個譯名（一個來自足智彩，另一兩個來自播放足球直播的電視台），未來可能變成五六個、七八個，愈來愈亂。

球迷可能會有意見，希望本地傳媒做到統一球員譯名，但此事談何容易！連最有機會成為球員「譯名界共主」的足智彩也不再提供新譯名，其他人或機構更加無能為力。

會不會見到有一日，有傳媒索性放棄不譯，全用球員英文名？