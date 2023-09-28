杭州亞運・林凱喬｜不愛玩的花季少女　追求平靜　游泳是心之所向

19歲，正值青春的年紀，香港游泳代表林凱喬卻偏愛一種不像花季少女該有的生活模式。

不化妝、不沉迷社交媒體、也不貪玩，即使是朋友邀約，除了吃飯一切免談。「我不喜歡看電影，很累。」她是可以16小時在飛機上呆坐不用找樂子的人，因為專注，不論是發呆還是游水，對她來說，倒是一種舒服平靜。

她對游水有着無法言喻的感覺，由14歲第一次出戰亞運，到5年後的再戰杭州亞運，她更喜歡陶醉在水中的自己。



【林凱喬專訪】林凱喬，游泳運動員。（楊宇翹攝）

小學時期開始，除了上學，林凱喬還要學畫畫、游水、朗誦、唱歌、跳舞還有音樂，過着一星期七天都不夠用的生活。小妮子早早知道何謂累 ：「（學這麼多）好累的，所以我在家可以放空一整天。」甚至連坐在書桌前溫習，都能成為她享受的片刻。

說起小時候連玩具都不太玩，我問她：「那你現在通常去哪裏玩？」

「玩？我不玩的。」

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【林凱喬專訪】從小學習多項，僅游泳最得林凱翹的心。（楊宇翹攝）

生活中，除了吃東西，就只愛拍照紀錄日常，然而她的Instagram頁面也只有池邊、比賽的留影。林凱喬很用力地想，良久也想不起自己還什麼興趣，對行街、看電影、化妝打扮等等，林凱喬全無興趣，也不會用手機「密密傾」，甚至在社交平台也只追蹤62人。林凱喬對娛樂活動的話題，顯然不感興趣，伴隨不太有抑揚頓挫的聲線，可人的面孔上，笑容也是限量的。

「我不做浪費時間的事。」可是她明明剛說自己最喜歡發呆，記者疑惑之際，她馬上補充稱呆坐是自己休息的一種。有人會選擇將時間用作玩樂，而她只是選擇了休息，累了就睡，睡醒了就訓練的生活，「我沒有什麼事特別想做，所以我會想發呆，清空個腦，什麼都不想，自己一個很舒服，什麼都不用管。」不單不苦悶，她還樂在其中。

【林凱喬專訪】說起游泳，她才露出笑臉。（楊宇翹攝）

【林凱喬專訪】林凱喬最愛在水中的時間。（楊宇翹攝）

一直都是撲克臉的她，說起水的一刻，便甜笑起來。

每星期10課訓練，還有健身，除了大學課程要應付，林凱喬心思基本上都在游泳上，「好多人覺得游水好悶，我偏偏不怕悶。」雖然每天都板着臉走入體院泳池，但這是林凱喬最舒服的狀態，「每次跳落水都好舒服，我感覺好像和泳池拍緊拖；我知道水是死物，但對我來說不是，每次落水都好像在和它交流，是一種感應。」一跳入池中， 悅耳的水聲感覺把煩惱和情緒拋開。

就如當年以14歲之齡參加亞運，水，就是她的安全感所在。

初踏亞運決賽池邊，林凱喬出戰1500米自由泳，當時全場關燈，鎂光燈打在14歲的她身上。腦中一邊要用力記住比賽動作細節、戰術，一邊免不住緊張和害怕。

那時候，她只想急步走過直接跳入泳池，回到最自在的地方：「當時有人叫名介紹，我幾乎什麼都聽不到，我只跟自己說，不要包尾就好。」一落水，她又回到最自然的狀態，最後游出17分20.65秒，排名小組第七，完成心中的目標，隨後更在400米混合泳中，游出4分55.42秒，打破13至14歲分齡紀錄。

【林凱喬專訪】游泳是她最自在的地方。（楊宇翹攝）

【林凱喬專訪】由長距離游到短途。（楊宇翹攝）

4年多過去，除了轉為全職運動員外，林凱喬並沒有太大改變，「Baby Face」依舊。更換教練後，主項由當年800、1500米自由泳，200和400米混合泳，改為50、100和200米蛙泳，「100蛙，又可以爆、可以捱，感覺什麼都有，最有趣。」找到自己更喜歡的泳式，喜歡游泳的感覺有增無減。

縱然成績隨身體長成，不再有青春期時的大幅度進步，但每天醒來就跳入泳池，感受平靜的念頭始終沒變。

二戰亞運 「最想3個PB」

想起當年，學界D1游泳訪問，15歲的林凱喬曾吐出一句「佛系」，當時她剛以14歲、港隊全團最小之齡完成首屆亞運。時間蛻變，19歲的她出戰第二次亞運，不再是只懂尾隨泳隊大姐姐、見到籃球明星姚明會感到興奮的小妹妹。當天懵懂的林凱喬，伴隨平靜而強壯的內心，再闖心之所向的亞洲頂級水世界，3個「PB」（個人最佳時間）和殺入決賽，仍然是不二目標。

她在50米蛙泳初賽跟何詩蓓一起出戰，以32.22秒得小組第六，未能晉身決賽。周三的100米蛙泳初賽，游出1分10.22秒，賽後她說「感覺幾好」，「頭50米幾順，等了2年多，終於PB，我等了好久」，她激動得緊抱大師姊歐鎧淳痛哭，「兩年多以來，覺得是一個無限循環（loop），因為一做不到（理想時間）又要重新來過，不斷想方法然後重新來過，練到游不動都要重新來過。」

她曾經想過：「是不是要這麼無限loop下去？」但隨即又跟自己說：「要相信自己」，這個PB，是林凱喬一支強心針，「前幾日50差0.2秒（PB），我就跟自己說：專心一點可以做到的，原來真的不要問只要信。讓自己相信可以繼續下去，再來過」，周四（28日） 200米蛙泳，她會盡力再戰，再求突破。