杭州亞運・陳至鋒｜從籃球到賽艇亞洲第一　源於踏出那一步的勇氣

與賽艇運動員陳至鋒的對話，從籃球聊起。

阿鋒掏出手機劃開回憶的證據，一是幅模糊得幾乎辨別不了球員的青苗合照，便憶起自己曾經份屬「大炒」對手3、40分的地區強隊。

「當時隊友太強，我出場不夠5分鐘，甚至練球缺席也沒有人發現。」15歲的他頓悟，原來興趣和能力是兩回事，比起死守籃球的舒適圈，阿鋒最終向充滿未知的賽艇世界踏出第一步。

25歲這年，陳至鋒第二度為香港出戰亞運賽艇。



2013年，學艇兩年的陳至鋒，於亞洲青年錦標賽中奪金，獲譽為冒起的新星；及後，再於2019年亞錦賽男子輕量級單人艇奪冠。不過，在成為亞洲冠軍前，阿鋒只是個懷着港隊夢的尋常籃球員。

【陳至鋒專訪】賽艇運動員陳至鋒。（余俊亮攝）

一次港隊運動員分享會，震懾了當時只是小學生的阿鋒，「見到運動員著住港隊衫，嘩！好型呀。」當時，代表香港隊這件事，不斷在他小小的腦袋中縈繞。

熱愛籃球 望打上更高水平

直到中一，阿鋒因為「型」字選定了籃球。從青苗、地區打到南華青訓，15歲的阿鋒慢慢發現空有1.83米的身高、一腔熱血和興趣，原來遠遠不夠。「你也知道葉耀邦、楊睿騏他們幾『癡線』，我知道技術上，和同期的隊友有好大分別。」阿鋒口中的隊友，現已成籃球港隊中流砥柱，楊睿騏更成職業球員多年，就是所謂的「勁到癡線」。當年阿鋒參加區隊時訓練出席率和投入度高，爭取到隊內一席，只是角色一直不如所願。

【陳至鋒專訪】（余俊亮攝）

「打籃球，有誰不想做MVP（最有價值球員）？做運動員，哪有不想得到關注的？」他反問道。

期望得到認同和注意，並非壞事，阿鋒不諱言自己在籃球場上有所渴望，結果卻只能像隱形人般。他也想像過自己能享受入球的快感，或是被教練、隊友稱讚的滿足感，可惜現實中，他只是一個當主力休息時，才能落場頂替的後備球員，落場後也只能防守和搶搶籃板，綠葉的角色多次讓他反思，自己是否真的適合：「我知道，想要和做到是兩回事。」掙扎了一個暑假，最後因落選Nike League，阿鋒決心投身賽艇。

賽艇籃球性質大不同

賽艇和籃球性質完全不同，作為曾經因為「型」而打籃球的男生，賽艇大概不太符合他心中的標準。籃球眾所周知地是能近距離觀戰，動作又能表現瀟灑一面的熱門項目；賽艇卻要一個人在海上面對鬥爭。

【陳至鋒專訪】賽艇不型，但有獎牌就型。（余俊亮攝）

有趣的是，阿峰在昔日體育堂的自由時間，總會一頭熱衝向籃球場，今天卻選擇靜靜地獨自「拉機」加操，身邊同學不解，但他相當堅定：「他們覺得：咁悶，哪有人會選擇這個運動、我不會可以成為國際賽運動員、學界之後還是要面對現實……起初會有點Hurt，但我清楚這是為了前路。」當天只默默做自己，阿鋒此刻回應一句：「（相比籃球，賽艇）梗係唔型，但有獎牌就型啦！」

阿鋒笑着提起當時媽媽的一句安慰說話：「冠軍，從來都不是正常人，因為冠軍只有一個。你可以做正常人，做出正常的成績；還是做冠軍，做一個不正常的人，去做正常人做不到的事？」這一句，成了他堅持至今的座右銘。

雖然比隊友遲一年專項投入賽艇，但阿鋒曾經靠室內划艇（拉機）練氣、練體能，以決心補足，很快就做出成績——於2013年亞洲青年錦標賽勇奪金牌。升上成人組，先於2018年雅加達亞運位列第五，再於2019年成為亞錦賽輕量級冠軍。由普通「籃球仔」，6年間變成亞洲冠軍，他說過感覺就如得到全世界，阿鋒超額完成目標，但人生有順必有逆。

【陳至鋒專訪】順逆，也要做「不正常」的一個。（余俊亮攝）

逆境下更決心成為「不正常」

2020年疫情爆發，港隊未能出外參戰，阿鋒只好埋頭室內賽艇，雖然四破世界紀錄，但他最期待的還是回到水上。直到再戰亞錦賽輕量級單人艇才發現，自己已經離世界很遠：「那時候由亞洲冠軍，跌到26名，排尾三。三年沒有比賽，原來我輸給了很多曾經贏過的對手。」

不過，阿鋒還是打起精神，備戰緊接的2021年5月的亞洲及大洋洲奧運資格賽，由於奧運不設輕量級*組別，阿鋒需要轉戰更大競爭、要具爆發力的公開組單人艇，最後只能以第八名完賽，無緣前五的奧運席位。

*編按：輕量級男子單人艇賽艇手體重不得超過 72.5 公斤；公開組則體重不限。

由失落亞洲冠軍到拿不到奧運資格，阿鋒一下子陷入谷底。就像小時候打籃球遇瓶頸時一樣，阿鋒收拾心情後便理性地思考，怎樣的選擇才對自己最好。接受了無緣奧運的事實，阿鋒北上訓練，為表專注更「剃光頭、不剃鬚」，以「僧人」般的形象提醒自己心無雜念，專注訓練。在2022年亞錦賽前，阿鋒突然萌生再挑戰公開組的想法。

【陳至鋒專訪】自轉項賽艇後得償為港披甲的願望。（余俊亮攝）

賽前一個多月轉戰公開組

由於出戰輕量級需要節食，減脂肪甚至肌肉，每天只能吃少量食物、維他命，連水都不能多喝；減磅的同時，力量也會同時下降。相反，公開組需要吸收更多營養，增肌、提升力量和爆發力等，與輕量級完全是兩個世界。阿鋒竟然在賽前1個多月決定轉戰公開組，教練、隊友無不認為決定相當冒險。「我又沒有留下什麼成績，反正（輕量級）尾三和包尾沒有分別，加上奧運又無輕量級，不如博一博，只想踏出第一步。」就像當初放棄籃球，投身賽艇一樣，阿鋒骨子裏相信，改變只差一步的勇氣。

上到賽道，不乏來自中國、日本、韓國等地的強手，阿鋒閉起雙眼只想着自己部署，埋頭划着自己的節奏，乘風不斷向前划，感受水花和海風。直到最後300米，阿鋒突然醒覺已是最後階段，轉過頭才發現自己已是前三名，立刻全力衝。「一知道自己第一名，哭了。」幸好，賽艇項目離岸邊人群有段距離，阿鋒高舉右手，獨自落下快樂的淚水。

陳至鋒越級戰公開組。（香港賽艇協會）

【陳至鋒專訪】他不知道每個決定的對錯，只想博一博、試一試。（余俊亮攝）

比起合群 更想要為自己踏出不尋常的一步

「什麼都未有的時候，一定有人覺得我不正常。」阿鋒或許不是一個合群的人，卻是一個絕對忠於自己的運動員。曾經是在籃球場上被遺忘的「邊緣人」，也被質疑過專注賽艇是否「有前途」，直到冒險從輕量級轉戰公開組，阿鋒都用行動展現自己踏出第一步的勇氣：「不會知道（選擇對不對）的，一定要試。」如他所說，「有獎牌就型架啦！」

杭州亞運阿鋒將會再踏新一步——與港青時期合力出戰四人艇賽事的隊友陳廸麟出戰雙人雙槳艇。今次，他由小將變成已累積一定經驗的戰將，雖然對獎牌渴望有增無減，但同樣只知道划出第一槳，然後一名一名追上去，才是自己成功的祕訣。