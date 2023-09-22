杭州亞運・馬君正｜鐵血女將的風帆修煉　沒送命就當皮外傷的信念

杭州亞運代表名單上的600多個名字，背負的信念和努力拼湊起香港隊的意義。因疫情相隔5年的亞運會，有的首次披起港隊戰衣，有的為自己而戰，有的承載獎牌的重量。

他和她，都值得香港人一一記住。



馬君正，香港女子滑浪風帆代表，2012年加入港隊已被視為風帆新一代接班人。

世界錦標賽U22冠軍、亞洲青少年錦標賽金牌、雅加達亞運隊際賽銀牌、亞洲錦標賽冠軍，相比一列列的亮眼成績單，她更想人記住的，是「香港第一位PWA世界職業巡迴賽女性運動員」。

無論是戰勝風浪的快感抑或渴望做「第一位」的突破，敢於挑戰的韌性來自從小被嚴父訓練的鋼鐵意志－－「反正沒送命就當是皮外傷口」，是她很喜愛的一句歌詞，也是她的風帆修煉。



馬君正，香港滑浪風帆女將，將第二度征戰亞運。（廖雁雄攝）

「佢最唔怕死、最鍾意速度」，那天滑浪風帆隊亞運代表出海示範，岸邊的教練陳敬然看着馬君正如是說道。

我聽後暗忖：「又一個勇悍的風帆女將」。我想起退役的陳晞文曾斷5條肋骨切除脾臟，手術後征戰奧運的英勇故事。馬君正也曾在大海中心命懸一線，2016年颱風逼近台灣澎湖的RS:ONE世錦賽，自己及部分選手仍堅持在休戰日出海練習，不料一陣強風吹斷帆桿，帆布打中她面部跌落海，當時她只知板上和水面血跡斑斑，幸仍清醒「用最後一口氣和求生意志」游返岸邊治傷，當時連教練都不敢直視她那最後縫了17針的傷痕。

馬君正不是自小就大無畏的人，勇悍，是練出來的。（廖雁雄攝）

不怕死是練出來 由恐懼到熱愛風浪

「教練說你最不怕死。」我對馬君正笑說。

「比現在的小朋友大膽，所以較易突破吧。」她聽後微笑道。在海上與風浪搏鬥是滑浪的真正樂趣，但真的可以無畏無懼嗎？她解答：「主要因為有個嚴父」。

26歲的馬君正因父母緣故自幼與風浪結緣，在赤柱訓練和長大，近年才搬到長洲。小時候的她最初被爸爸安排同時間學習攀石和風帆，目的就是要自小培養她的鋼鐵意志，「兩項都是極限運動，在山頂和海中心都是一個共通點，都是要用自己方法生存下來。他一直主張男女沒有分別，女生都可以與男生一樣勇敢。」

馬君正從小被教導「女生也與男生一樣自主、勇敢」。（廖雁雄攝）

她的勇悍，是從7歲開始接觸風帆鍛煉得來。8歲那年某天，香港準備懸掛一號風球，大風得同年紀的小孩都撤回岸上，「爸爸卻開晒啲嘢（帆）叫我落水，我說那麼大風沒有人會落水，他卻吼說『起帆！我不想聽』。」聽起來可怕又嚴酷的往事，馬君正卻是笑着說出口。又有一次，她第一次在石澳後灘落水，大北風下浪很大很急，「落不到水， 好驚被浪捲，失敗了一次出不到去，他說要試到落到為止，不可以怕浪。」

「我覺得這就是訓練了我，由恐懼到熱愛（浪）的原因。」馬君正說。

馬君正（黃衫）去年在主場奪得亞錦賽冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

如以色列女戰士般堅強

今年5月，她到以色列集訓看到當地服過兵役的女帆手，才驚覺其堅毅不屈的意志早已像軍訓般入血。有天訓練遇上大風浪日，「近兩米高浪」、「3號風球般大風」，以色列女帆手的果敢讓馬君正留下深刻印象，「她們好獨立，在教練未到前已把所有器材打包上貨車，駕車到另一個基地訓練，有很強的自主訓練意識，即使有大風浪也知道自己需要怎樣訓練，排除萬難去『劈』。」

她發現當地要當兵的女帆手，不就跟爸爸以前教出來的自己一樣？「排除萬難去『劈』」。

「大家都是非常之堅強，包括訓練時數、面對大風浪的堅毅。她們大風大浪都照落水，甚至比男生更不怕風浪，好佩服她們比男生更早落水長時間訓練，那種『戰鬥民族』的精神令我好震撼。」她感嘆道。

馬君正除了超愛風帆也愛滑浪。（Instagram）

「本身我不是這種性格的，細個好多事都驚的，但就是被爸爸Push（逼）過了舒適圈後，反而找到挑戰風浪的快感，變成是自發去做。」當初因爸爸的嚴厲指導而不得不繼續揚帆，直到愛上挑戰風浪的刺激感，甚至數年前隻身到台東第一次滑浪，反正就是不停挑戰自己和家人的膽量，「擔心但他們覺得捉不住我這種輕狂的人，所以只叫我小心點。」她笑就。

「決心不夠才最危險」

不過，在2016年台灣澎湖世錦賽經歷生死後，那條縫了17針的傷疤的確改變了她一點點。「沒以前那麼衝動和瘋狂，那次意外是挑戰大自然，所以自此對大自然的心態不同了。」

當時經歷意外後，她水都不敢落，有時一閉上眼，就能感受到狂風巨浪在自己面前。但同時，她心知這是一種對自我的挑戰，因為她不是在和風浪搏鬥，而是與大自然作直接的交流。如果風帆沒有遇上風浪，也體會不到其中真正的樂趣。就在她內心交戰時，被師傅何德明一句話擊中，使她猛醒過來，「他說玩得極限運動便要承受一定風險，但當你決心不夠，反而會有意外，所以決心不夠時，才是最危險的時候。」

風帆，是其他物質的東西不能取替的快樂。（Instagram）

馬君正不再衝動，亦對大自然多了一份敬畏。體內的好勝因子依然騷動，惟她明白要戰勝的不是風浪，而是面對風浪的自己。「了解到它的力量，同時運用到它的力量去玩風帆，是很寧靜很Pure（純粹）的感覺。」外人是否很難明白這種感覺？她想了想答道：「其實都不難理解的，大致就是找到生命中最重要的事物，其他物質的東西不會帶來這種更大的快樂，變得沒那麼重要。」

重新領悟滑浪風帆後，她想看看自己的極限能去到多高，愈難愈愛。她開始挑戰非她賽項的滑浪風翼，嘗試了200多次終於做到空中前滾翻，她笑言是反叛心態，「較少香港人做到，應兩隻手數得晒，女生可能得我一個？就是想挑戰沒有人做到的事，都是平時的反叛心態，好多人覺得做不到的事會想去試。」

馬君正去年參加PWA世界職業巡迴賽，成為香港第一名PWA世界職業巡迴賽女將。（廖雁雄攝）

是反叛嗎？可是，就是馬君正的「反叛」，讓她去年成為香港首位PWA世界職業巡迴賽女風帆手，是她深感自豪的履歷。「因為此前只得師兄何志豪做過，香港沒有女運動員做過。」最終她以第6名完成，世巡賽的經歷不只是為她添了一個名銜，這趟旅程讓她更堅定揚帆前行。

她在世巡賽遇到了偶像、50歲前世界冠軍Antoine Albeau，她的首場職業賽是該法國傳奇的退役戰，後者曾贏下26次世界冠軍。馬君正說：「記得小時候，他來港示範，當時媽咪話我都可以是世界冠軍，沒想過十多年後可以在世巡賽同場。原來只要肯努力、堅持，沒有事可限制你追求夢想。」她也見盡各國帆手以生命追夢，令她重拾信念：「他們沒有政府資助，要自己支付機票及食宿、找器材贊助。原來香港運動員已很幸福，更應該學懂珍惜。」

她在去年職業賽旅程中，見盡各國帆手以生命追夢，令她重拾信念。（資料圖片／梁鵬威攝）

第二屆亞運是肯定 以風帆寫自己的Flow

問到馬君正的最大夢想，答案有點意想不到，「我想用風帆寫我嘅Flow（故事），以經歷啟發其他人」。言談間發現了馬君正的另一面，原來她很喜愛本地Hip Hop音樂，特別是「Novel Fergus」和「摩四青年」。她笑言前者的《皮外傷》一曲中，「反正沒送命就當是皮外傷口」是她們帆手的寫照；又哼出摩四青年的《選擇》一句歌詞，「人生係得一次咁咪自己去爭取」，「就像以色列女帆手的民族意識般，需要去爭取的東西要盡全力去爭取」。

「那你人生中有全力爭取過什麼嗎？」我問。

「其實每日都在爭取。」馬君正想也不想回答。「老實說，我不是特別有天資的人，堅持到現在仍在做運動員、去第二次亞運，都是對自己一個肯定。因為家人都沒什麼運動細胞，全部都是畫畫、做設計的人。」

上屆亞運在RS:One隊際賽取得銀牌，今屆轉戰iQFoil新板種，馬君正不只體能上要鍛鍊，體重上亦要增磅以應付新挑戰。去年獲亞洲冠軍頭銜，也是堅定所致。她是隊中較早由RS:X板轉訓練iQFOil的帆手，早於東京奧運*資格賽期間，已下定決心專注練習新板，比不少帆手更快掌握新板種，去年終在亞錦賽奪得金牌，取得亞運代表資格。「今屆亞運感覺自己心態更成熟，新板種也是新機遇，上屆與中國選手差距較大，期望今屆能賽得更好。」

*註：東京奧運以RS:X板種比賽，下屆奧運將改賽iQFOil。

馬君正是今屆隊中唯一有亞運經驗帆手，將與亞洲冠軍鄭清然出戰iQFoil賽事。（廖雁雄攝）

以風帆經歷寫自己的「Flow」，馬君正最想說的是堅持的故事，「我的韌性一定比體能強好多，走到今日一定是信念比人強。」她笑道。

風浪不會止息，每一次的揚帆都是新的挑戰；她無數挑戰和戰勝的不是大海，不是大自然，而是自己。皮外傷和堅持是過程，成為強大的人，才是她故事的結局。