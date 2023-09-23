杭州亞運・劉紹宇｜背泳青出於藍勝於藍　拚盡就夠　一切自有安排

25歲的劉紹宇（阿奶）三次「甩骹」，2019年接受手術，到2021年4月復出即打破方力申保持了20年的長青紀錄，但他仍不敢說自己是香港男子背泳擔當，只打趣道：「可能是比較弱的（擔當）。」

又或是感受到後輩的青出於藍。

眼見20歲的關鵬、21歲的伍棹然游出自己夢寐以求的時間，阿奶心中焦急，卻又極力保持樂觀，難道真的沒有負面情緒？

「有！」處理情緒、接受現實，然後繼續前進，阿奶面對逆境的不二法則，因為他相信自己只能盡力，其餘上天自有安排。



【劉紹宇專訪】劉紹宇，25歲，游泳運動員。（楊宇翹攝）

今屆世界長池游泳錦標賽，劉紹宇參戰50和100米背泳，心中默念兩組數字：25.99秒、56.20秒。一心帶着最佳的狀態前往福岡，卻兩度被電子板上的時間打擊。50背游出26.70秒，100背游出58.21秒，分別位列第45和第50位。

「明明感覺好好，熱身、跳落水都好好，點解呢？」阿奶說。經過訪問區，頭髮還滴着水，阿奶短短的失望過後，又對自己輕輕說了句：「嗯，看影片檢討一下，再來過。」數小時後，阿奶應約來到訪問區，遞上兩瓶乳酸飲品笑說：「想說帶點手信，辛苦了。」

同一天、同一個地方，只是相隔短短數小時，阿奶已換了個心情，「說真的，情緒控制和耐性方面我算做得幾好。」

【劉紹宇專訪】生涯三度脫臼。（楊宇翹攝）

生涯三度脫臼 手術後破塵封20年紀錄

劉紹宇的左肩第一次脫臼是在2015年，當時康復不過3個月後，一次訓練間又再脫臼，直到2019年轉為全職運動員後，同樣情況第三度上演，最終決定做手術修補左肩關節的軟組織，希望拆除這個「隱形炸彈」。

然而，這次肩部手術，意味阿奶要「由零開始」：術後他的左手舉手角度為零——即是完全無法抬起，重投訓練前，要從舉手、「開角度」等的「Step 0」開始。「在這生涯中比較灰的日子中，是有很多情緒的。」阿奶回想，特別是剛完成手術，外出又怕被路人撞傷，又無法練水的日子，「可以說頹，也可以說是專心養傷吧。在家無事做，便和朋友打打機，自己煲劇，就算吃飯也只可以在家吃，因為我不想有任何事影響康復。

17個月後，阿奶終於由左手只能垂直向下的0角度、落水從慢游自由式開始，到以2分05.07秒打破原本由方力申保持、塵封20年的男子200米背泳香港紀錄。由2015年200背個人最佳時間已經達到2分05.50秒的他，終在6年後克服傷患之時改寫港績。

方力申出POST恭賀劉紹宇打破游泳紀錄。（IG：＠alexfongliksun）

沒有負面情緒？怎麼可能

近一年半的時間，阿奶試過半年不能落水，又試過復出後力不從心的挫敗；那段日子透過手機看到不同泳手練水、比賽，不斷進步，同時間自己什麼都做不了，無力感很重，卻又不停提醒自己要擺正心態：「我想一切的安排都有原因」。

【劉紹宇專訪】阿奶雖然樂觀，但非沒有負面情緒。（楊宇翹攝）

「我跟自己說，要保持那顆渴望訓練的心，到康復後就不是 付出100%這麼簡單。」想像自己是籠中的野獸，蘊釀渴望，暫時停下來，只為日後訓練和復出養精蓄銳，因此不論休息還是康復訓練，阿奶都不會看輕。

要說他沒有情緒嗎？也不是，只是他從中學便已懂得如何處理情緒。「可能因為中一時家姐就去了美國讀書，我就習慣了自己面對不開心，加上更覺得要照顧好自己，不能讓父母擔心。」

心情再差，阿奶也嘗試不同方法自行排解：「可能我家的小狗太可愛，我不開心，他會主動過來親近的，我就會跟他玩。」也有試過心情不好，在家呆坐半天，想通了就好：「在自己可控的範圍內盡力，其餘的（上天）自有安排。」

【劉紹宇專訪】第三次為港出戰亞運。（楊宇翹攝）

【劉紹宇專訪】面對青出於藍的情況，阿奶只想游得更快。（楊宇翹攝）

後輩青出於藍 重點不在紀錄 在時間

只是問題天天都多，克服傷患後不久，阿奶由最高峰擁有3個香港個人紀錄，到現在只剩下一項50背，看來這次上天安排阿奶面對後輩的冒起。

回流的小將關鵬，在2022年8月先以2分00.07秒打破200背紀錄，再於100背游出阿奶追求甚久的55.61秒。「我在同場游，一觸池，心想：『嘩！唔係咁快呀？』，我第一時間不是想紀錄，是他游到55（秒）。」

對於被後輩超越，阿奶事先聲明以下是最真心的想法：「我真心覺得，自己做到的事已是有交代，紀錄被破，我不會不開心，但我不甘心。」對於隊友的最佳成績、香港紀錄和自己目標時間，阿奶倒背如流，「還有Wesley（伍棹然），他短池更強，50背、100背也是我追求的時間，23秒半和51秒頭，我一定要盡快游到。」他笑說一句聽起來「好行」卻又很真心的話是，「這就是游水的樂趣」。

我努力了就夠 其他的 一切自有安排

運動員，誰不想成為最強？但變強之前，阿奶的第一步是面對現實：「我想我是比較弱的（男子背泳）擔當？」語畢大笑起來，就像今屆世錦賽，他達到世錦賽的參賽標準，去到比賽，卻又游不出目標時間。

世界不會每次事事如願，但如他掛在口邊的「自有安排」，說的不是放任自我，而是與其去想控制範圍外的事，不如在自己能力所及的事上做好一點，再做多一點⋯⋯

【劉紹宇專訪】亞運目標是個人項目入決賽。（楊宇翹攝）

接下來，阿奶將會第三度出戰亞運，此刻已成「三朝元老」的他說出一個自覺「好廢」的目標：「可能會被人笑⋯⋯我想入決賽。」雖然上兩屆也憑接力游過決賽，但個人項目意義更大。奈何難度愈來愈高 ，阿奶將世錦未達的時間，再放到亞運：25.99秒（50背）、56.20秒（100背）。

「可以去到第三次（亞運）已經很不可思議，我不知道自己還能不能走到第四次。」

由福岡世錦賽回港後，阿奶一直埋頭訓練，直到他傳來訊息：「我好像找回世錦前的感覺。」看來阿奶已經準備好再向目標拚命一次。