杭州亞運．趙浩俊︱是香港完整了我　甘願許下終生承諾

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。

但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇也一樣，惟他們看不見非不存在。這些名字，卻值得香港人一一記住。



趙浩俊，香港游泳運動員。（余俊亮攝）

Adam John Chillingworth，在數個月前的香港游泳隊名單上，就只得他沒有中文名字，就連記者寫報道時，其實也覺得有點不便。



然而這位25歲「香港蛙王」，身份證已印上「趙浩俊」三字，一切源於他對香港的歸屬感。在香港土生土長的他，即使2012年已隨家人移居英國，多年來仍心繫我城，這片土地跟游泳，同是他口中的避風港（safe place）。



有港人選擇移民離開，Adam為了代表香港卻選擇回流，兌現他背上紋身「永遠的家」的承諾。



攝影：余俊亮



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

Adam的爸爸是英國人，媽媽雖在香港成長，但不諳中文。兩人在英國認識及結婚，1994年移居香港，誕下五姊弟，包括排行第二的Adam。也許是要為弟妹做好榜樣，他小時候很聽父母話——3歲就開始學游水，滿足雙親想他強身健體、培養出一己之長的願望。

「記得有一些課堂，我都是哭着完成的。那時我就像個傀儡，討厭游泳。」Adam強調父母沒逼自己，但有哪位小朋友不想有個美好童年？

每天到泳池做着重複的動作、被嚴厲的教練責罵，難免沉悶又辛苦。他不特別鍾情游泳，因為眼前選擇很多，就讀寶馬山鰂魚涌小學、及後升上港島中學的他，還會踢足球、玩三項鐵人，又和爸爸一起跑步。

Adam在香港讀小學跟初中。（受訪者提供）

所以一直到2012年，Adam的游泳成績並不出眾；年僅14歲的他跟全家返英與親戚團聚，卻成轉捩點。這段時間正值青春期，小伙子的身形在一個暑假壯大了不少，那個夏天他專注練習游泳，發現自己原來可以很快。

「這讓我很振奮，很有動力，很想每次練習都有成果；加上認識了許多志同道合的朋友、教練，就像個大家庭，每天過得很有趣、享受，成績變得更好，形成一個循環。」Adam考進英國西南部的普利茅斯大學（University of Plymouth），邊讀地理邊練水，但到大學最後一年，事情起了變化。

曾經Adam也討厭過游泳，但自從取得成績，他開始發現箇中樂趣。（余俊亮攝）

游泳與香港同是安全港 值得堅定不移地選擇

為趕「死線」、溫習考試、準備演講，他幾乎通宵達旦，朝早還要訓練；加上即將踏進社會、需思考往後的路要如何走，他的腦袋塞滿各種煩惱，不知所措。「我很掙扎，充滿壓力，甚至影響練習，那是我人生最辛苦的時刻。」

更可怕的是，不久後疫情來襲。英國封城政策令Adam足足4個月沒法子練水，雖然他嘗試健身保持體態，但感覺仍是追不回來。「再落水的一刻，我覺得自己像第一次游泳，感覺不到手腳在動。我像失去了所有練習的成果，即使（復操）半年後，仍游得比之前慢。」

移居英國升學那段日子，Adam進步得最快，但同樣曾經感到迷失。（余俊亮攝）

面對種種逆境，Adam還是堅定地選擇游泳。

「我一生都在游水，已經22年了。我認識的一切都與游泳有關，沒理由放棄吧。」

「游水就是我的避風港（safe place），當我遇上困難，跳進水中就能恢復過來，」

「那裏只有我跟水，一片寂靜，沒有干擾，煩惱一掃而空。」他慶幸父母最初帶他學水的決定，「總比在家中看電視好吧，其實小時候的目標，仍一直在我腦海中。」

剩下自己跟水獨處，沒有煩擾的寧靜是Adam堅定選擇游泳的原因。（余俊亮攝）

即使距離超過9000公里，他仍心繫香港，因為這片土地對他而言，同樣是安全港。他想念這裏的人與事，和無法取替的氛圍，「很難說是什麼特定的事物，而是想念整個城市。所有事都太方便了，交通、設施都鄰近彼此，跟英國相差很遠。」

當他發現自己的成績足夠代表香港，就立刻申領特區護照，更在今年4月正式回流居住，好好備戰亞運。小時候身邊都是外籍朋友、多吃西式食物，但現在Adam認識了本地好友，終於體驗到跟小時候認知中不一樣的香港。

每次回來香港，Adam總感到很安逸，這裡就像是他的避風港。（受訪者提供）

他會行山，又坐港島限定的電車，搭天星小輪橫渡維港；到沙灘曬太陽之餘，亦會到酒樓吃點心。「這10年來香港變化很大，我很震驚。新的高樓大廈，更大的地鐵網絡，就連中環海濱也是之前未見過的。」他笑言英國的家人都很羨慕自己，不時傳相片給對方「望梅止渴」。

「每次回來，我都會感到很開心，很安逸；回來愈多次，就愈愛香港。即使多年來我住在英國、到澳洲訓練，甚至不知道未來有什麼計劃，香港永遠是我的家。」

「因為我在香港有朋友、有回憶，這是我出生的地方。香港是我的一部份，她完整了我。」

紋身是一輩子的承諾，Adam曾擔心「永遠的家」四字會引來笑柄，但最終他讓大家另眼相看。（余俊亮攝）

為身分認同取中文名 背上紋身承諾終生

Adam把想法變成具體，紋在背上，以香港區花洋紫荊配上「永遠的家」四字，代表的是抹不走的承諾。在港人移民潮的當下，他的選擇更顯得難能可貴。

雖然自去年起已代表香港出賽，Adam心中仍默默在意一件事——體院游泳池旁的牆上，是一張又一張的香港紀錄、港隊成員名單，他指着說：「之前我是唯一一位沒有中文名的泳手。」

為了身份認同，Adam主動要求一個中文名字。（資料圖片／楊宇翹攝）

英文名字讓他感覺與港隊格格不入，他想真正融入港隊，加強歸屬感與身份認同，在各方面得到外界眼中的「港隊認證」。Adam找隊友集思廣益，終得到一個中文姓名——趙浩俊，「趙」是來自「 Chillingworth」開首的近似發音，「浩俊」則由何詩蓓提議。

至今廣東話仍不靈光的Adam，其實已不記得「浩俊」的意思，記者逐一講解，他對「浩大、俊傑」明白了個大概，「這些不能夠自己說是就是，我會去追求名字代表的成就。」

Adam是兩項香港個人紀錄保持者，獲封新香港蛙王。（資料圖片／楊宇翹攝）

這個中文名已印在Adam的新身份證上，縱然有點不習慣，但他打從心底很自豪，忍不住向記者炫耀，「我到入境大樓領新證件，當工作人員叫我中文名時，我第一時間就聽得出來！連身旁的人都很驚訝。我終於不再像個局外人。」

本地傳媒也為Adam改了個新別名——香港蛙王，他連忙點頭，「我知道，意思是Frog King」，卻表明不希望被標籤，「我不想被視作最好，隊友們都年輕又有能力。事實上現在游得快，也不代表永遠都快。」

現時Adam擁有長池與短池200米蛙泳的香港紀錄，相關項目的50米與100米港績，則由已故飛魚杜敬謙保持。「我小時候就聽過他的名字，雖然無緣相識，但他總能啟發我去追趕更多香港紀錄及獎牌。」

「今屆亞運希望再破200米港績，100米就嘗試一下吧，最重要是享受箇中樂趣。」

Adam將迎來代表香港的首個大型運動會。（資料圖片／楊宇翹攝）

這是Adam人生參與的首個大型運動會，他說過年輕時的夢想，終於實現了，「穿起印有區旗的隊衣、泳帽，讓父母為我而自豪，對我來說代表了所有。」

「希望我能夠用成績，讓更多人認識我，知道我的背景、故事、中文名字，告訴大家我就在這裏，為香港而游泳。」

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌