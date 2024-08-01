何詩蓓專訪．四句話了解她的經歷故事｜我用盡全力，點解要難過？

（編按：本次獨家專訪首發於2024年2月）



時間回到2023年仲夏，福岡世界長池游泳錦標賽，第四個決賽晚上。

何詩蓓（Siobhan）賽後說：「Good is not good enough。」

200米自由泳，何詩蓓視為命根的項目。奈何兩屆長池世錦賽，同樣以「梗頸四」完成；同樣地游出水準，終被超水準的越過。

「不要緊，這個比賽未完。」有別2019年光州那一屆，今屆何詩蓓賽後堅定地這樣說。

兩日後，她站在100米自由泳的頒獎台上。

「a year older a year wiser，經歷會讓你學懂應付壓力然後前進。」

今次我們談談「move on」。



【導讀】讓大家認識何詩蓓，四句話即可：

香港游泳運動員

東京奧運銀牌得主

世界紀錄保持者

無論世界點變、成就多與少，那笑容依然，classy and loveable。

（楊宇翹攝）

自2017年起，我與何詩蓓兩年一會。

第一次，她直指自己談不上世界級。

第二次，她認為需要些實質理據，才能證明自己能觸及世界級別。

第三次，她成為了奧運銀牌得主後說「I belong here」。

第四次，她已是短池200自世界最快的人類。

不過Siobhan is still Siobhan，面對名利從容淡定，看輕什麼，堅守什麼，何詩蓓自有一套。

「有時會忘記了東京的獎項和世界紀錄……我開始無印象自己原來有個紋身，like it happened then you move on，人是要向前走的啊；每個比賽都收集了一些榮譽，奧運、世錦賽長池短池、世青、世大，全部都是很美滿的經驗，但都過去了，just keep move on。」

我們習慣聚焦何詩蓓在頒獎台上鎂光燈下的一面，但見不到的是榮譽以外林林種種棘手難題。「梗頸四」，一直考驗着她的move on能力。

「今次世錦賽真的很快，不斷有世界紀錄，概念是上次（光州）1分54秒都有獎牌了，今次1分53秒得第四；我回去放鬆時，腦海一直想，其實我該否哭一場？」

（資料圖片；楊宇翹攝）

4年前光州世錦賽，何詩蓓在200自決賽游出超水準的個人最佳（PB）1分54.98秒，以0.2秒飲恨獎牌。4年後在福岡，她游出更快的1分53.96秒，在4個人爭3面獎牌的情況下再次「梗頸四」。那天賽後，她也掩不住失落：「又是第四，和四年前一樣。」

「我問自己很多次，究竟我是否失望呢？」

「我是否要好失落？」

「感覺較像可惜、飲恨。」

「好像有點想哭。」

「但明明我用盡全力又游得好好，點解要難過呢？」

短短的一個鐘內，她的腦海變得異常複雜。

但何詩蓓之所以強大，因那「80%的心態」非常強橫；她會失落，但從來不讓自己掉進漩渦。

「隔了好一會，you know what，我跟自己說仲有100自，我真的要move on，因為我找不到要難過的原因了。」

大學修讀心理學，何詩蓓強調理性或感性同樣重要，當一邊失衡時，首先要自我對話。

「我們不能夠太感性，同時不能太理性，就在這個超級感性的情況下，我跟自己說『嗱！你也要用理性那邊去分析今次落敗』；想一想，我今次順利執行整個戰術，跳水反應好好、水中動作好好、轉身好好、分段好好，沒有出錯的地方，你很難挑剔到我，這只能反映一件事，就算無奬牌，努力沒有白費，訓練方向完全正確。」

然而，要在感性那邊拉自己一把回到平衡點，首先你得對自己坦白，看清是否「沒有出錯的地方」。何詩蓓也提到，要move on一件事，放過自己也是重要一步。

「我明白何解會好易掉進一個漩渦，『唉，明明我以前好勁，現在無獎牌了』，我理解這感受，但同時要明白，this is the beauty of sports，日日變的，很難永遠是最好。其實訓練期間，基本上我很常失敗，未能達到教練定的目標時間，或者是平日累積了很多失敗，到比賽時同樣經歷失敗，傷心感覺不會太重。如你已破了世界紀錄，進步空間相對較窄，難道要執着自己現在前進得慢？不是說所有事都有巨大意義，但亦毋須把失望放大，不如意是中性的，然後就看看如何find the way up。」

（楊宇翹攝）

在「時間就代表你」的游泳世界裏，選手之間比較時間是常態，落敗者如何對前列的時間視而不理，似乎是一大藝術。

從來只愛自我比較的何詩蓓再強調一點：「在世錦賽一周，聽到很多泳手再訴說明明訓練更好，但為何比賽比誰誰誰慢呢？我不敢說將自己與人比較是否錯誤，但這行為很易令自己捲入一個漩渦，別人的時間我寧願不去了解，Ignorance is blessed，哈哈哈。」

自我比較，一直以來都是何詩蓓的游泳哲學，惟在世錦賽「Good is not good enough」的那一次，她未能超越個人最佳時間。

誰料到，一直奮力前進的何詩蓓，卻說出這句話。

「有天我在想……死啦，難道東京奧運已是我的頂峰？我好驚。」

（楊宇翹攝）

東京奧運後的兩年，何詩蓓並未有停下来，期間經歷過登上短池200自世界紀錄寶座、ISL賽事連環不斷、韌帶斷裂、退出布達佩斯長池世錦賽。在起跌之際，一班泳壇Gen Z迅速冒起，特別在勁敵國澳洲。

在7月的福岡世錦賽，澳洲隊一共創下5個世界紀錄，當中之一，就是以1分52.85秒封后、打破意大利名將柏歷堅妮在2009年創下1分52.98秒世界紀錄的澳洲19歲新星奧卡拉瑾。

面對Gen Z，何詩蓓感嘆他們的狀態「crazy」。然而不敵「Negative Split」（後半程加速）罕見游法下，這次「梗頸四」有如打通了何詩蓓的任督二脈。

「東京奧運後，我們檢討了很多，我的弱項是最後50米。之後團隊與我在不同比賽嘗試各種的分段，頭100米要幾快呢？如果我太快，最後50會否洩氣呢？一連串計算、trial and error，然後我在比賽無瑕執行，雖然未能PB，但非常近。」

然後向來談吐從容的何詩蓓，讓我看到罕見一面。

「經過今次世錦賽，我變得更有信心游200自；下一次會PB架啦，找比賽來游呀！」

「梗頸四」是飲恨還是一個燃燒彈，視乎move on與否。

下一次會PB架啦，

下一次就是杭州亞運。

何詩蓓。（楊宇翹攝）

何詩蓓對上一個亞運，已數2014年的仁川亞運，那時候的她只有16歲。

9年前還是後起之秀，搖身一變，成為數個金牌希望。

「我知道好多人會對我有期望，認為我會有獎牌，但我嘗試太理會其他人的想法，at the end of the day，最重要是我、教練及屋企人的想法；亞運行程太頻密了，都無時間去多想啦，哈哈哈。」

Siobhan is still Siobhan，一直都是。