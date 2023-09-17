英超｜曼聯1:3慘負白禮頓 開季5戰3敗 曼城反勝韋斯咸續居首

英超曼聯又輸一場。「紅魔鬼」繼上場負於阿仙奴後，再於主場以1：3不敵白禮頓，英超年代首次開季首5仗輸了3場；相反，同市的曼城繼續所向披靡，作客以3：1反勝韋斯咸，今季5戰全勝高踞榜首。



白禮頓防中柏斯高哥斯今仗助攻助守，表現搶鏡。（路透社）

曼聯主帥坦赫格今仗起用了前線新援凱倫擔任正中鋒，又以另一新兵利古朗任左閘，較令人意外是還以麥湯米尼任正選，隊長般奴費南迪斯雖然放在右中場，但他很多時間會移入中路協助組織，但形成球隊的攻勢也較多以左路的拉舒福特為主，後者在開賽僅5分鐘便突入禁區窄位施射，但被白禮頓門將積臣史迪利撲出。

曼聯新兵凱倫一度射入，但經VAR審議後，判定皮球傳中前出界在先，入球無效。（路透社）

白禮頓捱過「 紅魔鬼」首十多分鐘的圍攻後，開始掌握節奏，頻頻以互傳來拖慢比賽節奏，但覷準機會時便突然加速，利用兩翼突襲，於20分鐘便收到奇效；當時右翼阿迪加（Simon Adingra）右路傳中，拉爾拉拿故意漏過，韋碧克（Danny Welbeck）無人看管下輕鬆射入。

曼聯之後仍以拉舒福特表現最為搶鏡，他在40分鐘更底線傳中，讓凱倫巧妙轉身射入，但VAR判決出界在先，入球無效。

美治比的遠射，為曼聯追回一球，但無法挽救球隊落敗的事實。（路透社）

易邊後，戰況改變不大，但曼聯的逼搶未及上半場時緊湊，令白禮頓愈踢愈輕鬆；54分鐘，防中柏斯高哥斯（Pascal Gross）接應左閘林迪短傳後，禁區頂晃過利辛度馬天尼斯，為白禮頓射成2：0；71分鐘，又是林迪無人看管下在左路推進，然後傳與同樣無人看管的祖奧柏度（João Pedro）射入。

雖然後備入替的美治比（Hannibal Mejbri）於2分鐘後遠射得手，助曼聯追回一球，但無法挽回敗局，結果「紅魔鬼」吞下今季第3場敗仗，暫時以2勝3負排第12位；白禮頓則以12分升上第4。

夏蘭特繼續入波，助曼城今季5戰全勝。（路透社）

同日曼城作客韋斯咸的賽事，雖然一度落後，但憑新加盟的謝利美杜古（Jérémy Doku）、貝拿度施華及艾寧夏蘭特在下半場各建一功，以3：1反敗為勝，於聯賽保持全勝，現以5戰得15分高踞榜首。熱刺則在補時連入兩球，主場以2：1反勝錫菲聯，暫以13分緊守次席，同分的利物浦則排第3。