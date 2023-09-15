英超｜馬古尼母親護兒心切長文控訴　曼聯球迷拍片反擊：係佢貪錢

曼聯中堅兼前隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）一向是眾矢之的，他早前在國際賽代表英格蘭鬥蘇格蘭時，又不幸擺烏龍，令他再一次身處風口浪尖。

除了英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）等挺身維護，指媒體及球迷的言論令馬古尼陷入困境。

馬古尼的母親周四（14日）也公開發文，指兒子面對的「負面和欺凌留言」完全不能接受，又一次引來網民熱烈討論，更有曼聯球迷拍片反擊。



哈利馬古尼的母親透過Instagram限時動態，留下一篇長文，寫道：「作為一個母親，見到兒子從某些球迷、球評和媒體處，承受着這種程度的負面和欺凌留言，對任何人來說都絕對是不能接受的，尤其是對一個為了球會和國家而拼盡全力的人。當時（英格蘭賽事）我在看台上，在現場發生的事是不能接受的。我明白在足球的世界有起有跌，有正面也有負面，但哈利所遭受的，遠超足球的範疇。」

馬古尼母親在社交平台發表長文，指兒子遭欺凌。（Instagram截圖）

「我看着他承受的一切，絕對不OK，我不希望看到其他父母或球員未來要遭受這種對待，尤其是正在努力向上發展的年輕球員們。哈利有顆寬大的心，他的心志也很堅強，也許有些人未必能承受這些，但他做得到。希望這樣的欺凌，不會發生在其他人身上！」

不過並非人人都對「溫情牌」受落，有球迷嗤之以鼻，也有球迷據理力爭，當中，在社交媒體X（前名Twitter上）有逾220萬人追蹤的曼聯球迷頻道The United Stand，主播Mark Goldbridge就透過影片，反駁馬古尼母親的言論，當中提到馬古尼今夏決心留隊一事。

馬古尼表現和運氣俱差，常惹來球迷嘲弄。（Getty Images）

「這是曼聯，僅僅非常努力是不夠的，這一切都只是同情心而已，不過媽媽，我們現在說的是足球，是足球！當然，在這球壇，欺凌是存在的，你指出這一點是正確的，而且每個人都能有自己的觀點，但作為球迷，我不喜歡的一點是，他明明可以去韋斯咸，卻為了錢而不去。」

他同時指出，英格蘭根本不應選馬古尼：「他也不應代表英格蘭的，因為他踢得並不好，賓韋特（Ben White）被修夫基虧待，但他的媽媽沒有發出這樣的聲明；馬古尼在曼聯都沒有上陣機會的話，為何要選他去踢英格蘭？他被針對是有原因的，人們會不高興也是有原因的，就是因為他總受優待。」

「其實我們曼聯球迷很少談論他，每次都是英格蘭，他踢完英格蘭的比賽之後一周就會有很多這種事，他跟曼聯有什麼關係呢？他是第四中堅，若他在奧脫福上陣，人們還是會為他喝彩、會尊重他。」

最後，Mark總結指馬古尼遭受的並非「欺凌」：「他在夏天就應該要離隊的，但他為了錢而留下來，就是這樣！的確很多人談論他，而且還在持續談論着，但這是仇恨嗎？是欺凌嗎？我覺得不是！」