英超觀察｜奧拿拿傳送數據不及白禮頓門將 代迪基亞真的好了嗎？

曼聯為迎合主帥坦赫格的戰術，今夏令人爭議地讓去季「金手套」門神迪基亞離隊，買入腳下功夫較佳的奧拿拿代替，但英超開季5場，未見該喀麥隆門將如何改善球隊組織，只見他已失掉10球，輸掉3仗；諷刺的是，「紅魔鬼」今場不敵的白禮頓，其門將積臣史迪利正是傳球好手，今仗數據便完勝奧拿拿。



奧拿拿（André Onana）曾在阿積士與坦赫格共事，到了國際米蘭磨練後，水平更見提升，除了撲救了得，其傳球能力亦獲稱道，去屆歐聯決賽從容面對曼城的前場緊逼，亦巧妙運用傳球來瓦解對手的圍堵，連曼城主帥哥迪奧拿賽後也對他讚不絕口。

曼聯收購奧拿拿，看中的是其傳球能力。（路透社）

因此，當奧拿拿代替迪基亞把關，不少曼聯球迷對他寄望甚殷，然而英超5場過去，曼聯已輸了3場，而奧拿拿除了首仗對狼隊時能保持清白之身，另外4場共失掉了10球。不過，奧拿拿在這幾場沒有嚴重出錯，所失的球絕大部分都跟他沒太大關係，就算今場對白禮頓3度失守，但其實也有5次撲救，其中包括撲走安素法迪的半單刀埋門。

白禮頓門將史迪利的傳球成功率，比奧拿拿更優秀。（路透社）

然而，如果奧拿拿以傳送著稱，但近幾場又沒有太多亮眼的傳球，今場更被對手的門將史迪利（Jason Steele）「輾壓」。奧拿拿今場35次傳送，24次到位，成功率69%，史迪利的傳球成功率卻有92%。如果只計40碼以上的長傳，奧拿拿嘗試了13次，卻只得2次到位，成功率僅15%；相反，史迪利長傳14次有11次到位，成功率高達79%！

兩軍門將今場數據比較

門將 ｜ 奧拿拿 ｜ 史迪利

撲救 ｜ 5 ｜ 3

成功率 ｜ 62.5% ｜ 75%

傳球 ｜ 35 ｜ 53

成功傳送 ｜ 24 ｜ 49

成功率 ｜ 69% ｜ 92%

長傳 ｜ 13 ｜ 14

成功長傳 ｜ 2 ｜ 11

成功率 ｜ 15% ｜ 79%

事實上，奧拿拿長傳成功率偏低，與他對自己的傳送能力太有信心不無關係，例如他會直接長傳去翼位，期望加快進攻節奏，但傳球距離太長，對手便易於防範；又或是，奧拿拿會嘗試地波直傳到中圈位置，這種「穿越球」（Through Pass）往往是進攻中場致命一傳，讓前鋒有射門機會，但奧拿拿明明是門將，就算成功，也頂多只是策動了一次進攻而已，但如果被截到皮球，隨時得不償失。

奧拿拿雖然傳球技術不錯，但暫未幫到球隊踢出悅目的足球。

反觀史迪利長傳次數更多，但其實他通常在兩名中堅及防中都被緊盯時，才會以45度斜角長傳，傳給移到了邊路空位的兩閘，這種破解前場緊逼的長傳，肯定平日訓練累積而來，所以史迪利的長傳成功率才那麼可觀。

如果跟現時聯賽首4位的門將比較，奧拿拿也給比下去，無論是撲救率或是長傳成功率，跟一流門將都相去甚遠，例如他5場英超撲救成功率僅68.9%，但利物浦的艾利臣卻超過八成；至於長傳數據上，奧拿拿雖然表現好過今季在熱刺屢有神救的域卡利奧（Guglielmo Vicario），但其38.2%長傳成功率，既不及史迪利（70%），而成功長傳次數上也遠遠不及曼城的艾達臣（5場44次）。從戰果到數據，似乎，未見其利，先見其弊。

奧拿拿與英超前四球隊門將比較

球員（球隊） ｜ 賽撲救／撲救率 ｜ 長傳／成功率

艾達臣（曼城） ｜ 57／70.0% ｜ 44／55.7%

域卡利奧（熱刺） ｜ 519／79.2% ｜ 22／35.5%

艾利臣（利物浦） ｜ 518／81.8% ｜ 23／41.8%

史迪利（白禮頓） ｜ 39／75.0% ｜ 21／70.0%

奧拿拿（曼聯） ｜ 520／68.9% ｜ 26／38.2%

註：長傳指超過40碼傳送

曼城的艾達臣，長傳次數冠絕英超，而且成功率也超過五成。（Getty Images）

無疑現代足球戰術上，門將必須參與進攻與組織，而這在過往的曼聯亦非新鮮事，舒米高一手掟波掟過半場策動反擊，資深球迷一定見過；雲達沙用波水準之高，排在當今球壇也屬頂尖之一，因此，坦赫格心儀一名傳球能力出眾的門將實無可厚非。只是，跟白禮頓及史迪利比較一下，坦赫格便應明白，戰術上的運用，不僅是靠球員的個人能力去搭夠，平日若訓練有素，就算並非超級球星，也可以組織流暢、踢得悅目。

曼聯放棄迪基亞，而簽入奧拿拿，是否多此一舉？

順便介紹一下，現年33歲的史迪利，在2018年加盟白禮頓，幾年間甚少上陣，直至去季尾才獲正選機會，並於聯賽上陣了15場，但今季也非必然正選，與另一門將雲布根（Bart Verbruggen）輪流披甲。史迪利當年以免費自由身來投，今場表現卻完勝奧拿拿，實在令人深思，曼聯以4380萬鎊買入奧拿拿來代替迪基亞，是否多此一舉？