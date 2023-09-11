安東尼因家暴風波回歸曼聯無期　與前女友各執一詞變羅生門｜英超

曼聯翼鋒麻煩多多，繼格連活特後，巴西國腳安東尼同樣捲入家暴風波，前女友指控被這名曼聯球星襲擊，其後再有兩名女事主表示自己是受害者。曼聯發聲明表示，安東尼回歸直至另行通知，而他日前接受巴西傳媒訪問，再度強調自己是無辜。



格連活特早前受家暴風波影響，即使最終被判無罪，但受輿論壓力下離開奧脫福。安東尼前女友卡華蓮（Gabriela Cavallin）指受這名巴西國腳襲擊，詳細表達時序外，另外更有兩名女士指控，其中一人在訪問上透露，安東尼要求發生性行為但不遂，安東尼更出手將對方推向牆。

安東尼再被兩女性指控打人 有受害者稱拒絕做愛後遭推向牆

曼聯翼鋒安東尼涉家暴案被巴西除名 加比爾捷西斯補選入伍｜足球

安東尼近日被控打女人。（Getty Images）

安東尼家暴案逐漸發酵，曼聯方面總不能坐視不理，日前發布簡短聲明，指這名巴西球星原定在國際賽期後歸隊，但現時受家暴事件影響，與安東尼達成共識後，臨時將不會返回陣中，直至另行通知。曼聯再次強調，他們明白此事的嚴重性，並對暴力行為零容忍。

安東尼近日與「打女人」扯上關係，他早前接受巴西傳媒《SBT》的訪問，澄清一切也是子虛烏有，直斥對方講大話，「這全都是失實的，100%錯誤，我都有母親，我絕對不希望這些事情發生在她們身上，故此我絕不會如此對待她們。」

安東尼受訪時更一度落淚。（X截圖）

卡華蓮早前接受訪問，詳細交代3度被安東尼襲擊的時序，安東尼在今次訪問逐一擊破對方的指控。當卡華蓮去年6月懷孕時，指她在車中受襲，安東尼透露是因為獨自去夜店而引起爭執，他一直被卡華蓮言語攻擊，而安東尼一直默不作聲，並指沒有與對方有身體接觸。

卡華蓮曾指被安東尼打到「乳房假體移位」，安東尼再度強調絕對不會出手打女人，並提供證據與他無關，「早在我認識她（卡華蓮）前，她在2020年被診斷出矽膠移位，當時醫生已經建議她更換矽膠。」

被前女友指控襲擊，安東尼受訪時逐一反駁。（資料圖片／Getty Images）

卡華蓮曾經向傳媒提供的相片及短訊，其中一張是頭部受傷的圖片，安東尼澄清他沒有施襲，「當時我們酒店一同共晉午餐，因為我有約而要先走，其後我們發生了爭執，她打爛玻璃及碟子並擲向我，我只是抱住她，嘗試安撫她。當我離開後，她傳一張頭部受傷的圖片給我，我們在酒店她並沒有受傷，我不知道她自己在房中做了什麼。」安東尼也質疑短訊的真確性，「部分截圖被她更改了，她把我的回覆刪除，只把對她有利的訊息留下，我有證據，將會聯絡律師處理。」

今年5月，卡華蓮指安東尼嘗試以玻璃杯擲向她，更令她的手指受傷，安東尼指這同樣是謊言，當時卡華蓮飲了很多酒，安東尼嘗試制止對方，而她卻把玻璃杯弄破，並觸傷手指。