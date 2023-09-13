英超｜辛祖刪除反擊坦帥帖文　傳已重返訓練　曼聯生涯或仍有轉機

查頓辛祖（Jadon Sancho）早前因在社交網站出文反擊領隊坦赫格「訓練表現未達要求」言論，引來曼聯將帥不和風波，事後不少報道認為他在曼聯生涯已經「玩完」，更指他很可能會因此而需轉戰沙特聯賽。

不過隨着沙特轉會窗關閉，辛祖亦確定會暫時留隊。香港時間周三（13日）凌晨，這名英格蘭球員在社交網站的相關帖文被發現已經刪除，其紅魔生涯或許仍留有挽救餘地。



辛祖在曼聯的生涯，或許仍有挽救機會？（Getty Images）

月初曼聯以1：3不敵阿仙奴一役，辛祖沒出現在大名單內引起記者注意，當時坦赫格表示沒有選擇辛祖是基於其訓練表現，「在曼聯你必須每天都達到一定水準，我們能夠在前線各人選中作出選擇，所以今場比賽他無份。」

坦帥發言後僅不到1小時，辛祖便在社交平台X（前稱Twitter）上發表聲明反擊，指自己訓練表現非常好，沒被選入大名單是有別的原因，更指已當上代罪羔羊一段很長的時間。當時這則帖文更被他置頂，但現在已被刪除。

辛祖當時火速反擊坦赫格的言論，並在Twitter將此則聲明置頂。（X截圖）

英國《每日郵報》指辛祖與坦赫格在本周曾會面，因此該名球員此舉被不少媒體認為是與主帥和解的表現；《每日電訊報》則報道坦帥當時對這則聲明感到「憤怒」，兩人因此進行一次關於辛祖未來的緊急會談。

不管如何，辛祖目前已確定暫時留隊，而且正選右翼安東尼因身陷官非而暫時休假，曼聯右翼位置缺人，辛祖可以說是目前最佳人選。這名英格蘭翼鋒在2021年以7300萬鎊加盟紅魔鬼後，表現一直不如人意，今季只以後備身份上陣3場，這次或許正是他翻身的最佳機會。

安東尼身陷官非暫時告別球場，或讓辛祖獲上陣機會。（路透社）

曼聯將於香港時間周六（16日）晚上10時面對白禮頓，辛祖今次國際比賽周並未被國家隊徵召，Goal.com表示有消息指他周一曾參與球會訓練，但曼聯拒絕回應此事。