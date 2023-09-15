英超｜曼聯21字聲明交代辛祖現況　傳拒向坦赫格道歉惹禍

曼聯翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）紀律風波未了，曼聯發表簡短官方聲明，指辛祖暫不會隨一隊操練。



曼聯在周四晚發表只得短短兩句、共21個英文詞彙的官方聲明，寫道：「辛祖會繼續作個人操練，暫不與一隊一同訓練，直至解決紀律事宜。」

曼聯的官方聲明。（曼聯官網截圖）

曼聯今月初在聯賽作客1：3敗予阿仙奴一戰，辛祖並不在陣容之中，當時主帥坦赫格指辛祖不入名單是因為表現「在水準以下」，其後辛祖在社交媒體發文反擊，指坦赫格「長時間都用我做代罪羔羊」，惟其後刪文，《The Athletic》報道指，曼聯一方要求辛祖向坦帥道歉，但他拒絕，終令紅魔鬼決定不讓他一隊訓練、也不會選他入比賽名單。

現年23歲的查頓辛祖，早前效力多蒙特時表現出色，在上陣137場攻入50球、交出64次助攻，在2021年獲曼聯以約7300萬英鎊羅致，惟他轉會後表現起伏不定，至今上陣過82場，攻入12球、交出6次助攻，上季他亦一度休息3個月去解決體能及心理問題，當時坦赫格指他的狀態「不適合作賽」。

曼聯近期受不少球員風波困擾，除了辛祖外，另一翼鋒安東尼也被指控向多名女性施襲，雖然他堅稱自己無辜，但亦跟曼聯協議暫時不會歸隊訓練；加上早前又有格連活特的事件、賣盤一事又拖拉已久，可說諸事不順。