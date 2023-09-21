歐聯速評｜曼聯慘負拜仁三連敗 與其怪罪奧拿拿 中場問題更堪憂

傷兵名單多達12人，曼聯於歐聯A組分組賽首仗作客德甲勁旅拜仁慕尼黑以3：4落敗，單從賽果而言，縱不是雖敗猶榮，也難以厚責，但本就在輿論浪尖的門將奧拿拿再次失誤，卻肯定難逃話柄，而今季「門將撲波緊要，還是傳球緊要」的話題亦將延續下去。



曼聯在聯賽連敗兩場，今仗首20分鐘卻踢得朝氣勃勃，波到人到下，拜仁難以組織有效攻勢，一次射門都沒有，但28分鐘利萊辛尼與哈利卡尼禁區頂「撞牆」後射門，力度與角度欠奉，但奧拿拿橫身一撲，卻將皮球撲進網窩。

奧拿拿失誤導致失球後，表現得非常失望。（Getty Images）

「紅魔鬼」名宿里奧費迪南賽後直言，這樣的射門理應救出的。奧拿拿賽後被問及這記失球也難掩神傷，「這樣敗下陣來，實在很難受，尤其我們開局開得很好；可是我犯錯後，球賽便失控了」；他又說：「我讓球隊上下失望了，我們今日未能勝出，全因為我。」

拜仁開紀錄後愈踢愈順，基拿比於32分鐘接應穆斯亞拿左路妙傳輕鬆射成2：0；雖然凱倫在易邊後4分鐘扳回一球，也射入個人在曼聯的處子球，但卡尼於54分鐘藉艾歷臣犯手球射入12碼，令拜仁再將比數拉開至3：1。曼聯及後有卡斯米路梅開二度，但拜仁亦有後備的馬迪斯泰爾先射入鎖定勝局的一球，結果拜仁有驚無險地以4：3取勝。

今季力盟拜仁的哈利卡尼，為球隊射入12碼。（Getty Images）

雖然賽果接近，入球梅花間竹，但場面而言，拜仁其實是控制戰局的一隊，辛尼與後備入替的湯馬士梅拿便先後有埋門中柱而出，否則早就拉開比數；拜仁今場有主帥杜慈停賽，不知是否沒有他臨場指揮，防線不時失去集中力，且門將烏里治水準一般（全場只得1次撲救），才令賽果如此緊湊。

其實奧拿拿今場面對9次中目標射門，作出了5次撲救，表現不算失禮，而且其強項傳球也發揮水準，傳球成功率達88%，單計長傳，8次嘗試有6次成功，表現也不錯；當然，門將做對100件東西也好，人們永遠只會記得他犯了一次嚴重錯誤。

曼聯防中卡斯米路（右）今仗梅開二度，但防守拜仁新晉中場穆斯亞拿（左）卻十分吃力。（Getty Images）

誠然奧拿拿今場失誤，成為輸波罪人，但是從戰術或整體表現上，曼聯在門將位置的選擇上，方向是正確的，再討論棄用迪基亞是否錯誤也對事實沒幫助；反而卡斯米路及艾歷臣一對老防中是否應該一同上陣，可能更需主帥坦赫格深思。今場拜仁進攻中場穆斯亞拿非常搶鏡，他的靈巧盤球及高速推進，令曼聯中場兩老毫無還擊之力，其中第二球穆斯亞拿高速殺入禁區底線，便無人能擋，中堅域陀連迪路夫補位攔截，這個時候卡斯米路與艾歷臣都未及回防，結果讓穆斯亞拿妙傳基拿比無人看管下射入。

坦赫格今季在中場先引入美臣蒙特，但攻守不順暢，及後蒙特傷出，他又試過「鑽石型中場」，讓卡斯米路打單防中， 卻令這名巴西老將疲於奔命，到上場對白禮頓時起用了麥湯米尼輔助，般奴費南迪斯掛名右中場，反導致中場分工混亂；好了，今場回歸基本4-5-1陣式，雙防中配置，般奴出任擅長的攻中，攻擊稍有起色，但輪到兩老無法應付活力十足的穆斯亞拿。中場線的問題，看來遠遠大於門將一關。

或許正如坦赫格賽後說：「當有球員失誤，既成事實，就讓它過去，作為一支團隊，我們要相信我們能反彈過來。」經歷三連敗的曼聯，與其繼續找戰靶，不如對症下藥，針對中場結構上的弊病，才有望重返正軌。