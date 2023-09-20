歐聯｜坦赫格抱怨曼聯傷兵潮嚴重　「我從未能排出最佳11人陣容」

曼聯今季重返歐聯，A組首戰對手便是德甲班霸拜仁慕尼黑。目前「紅魔鬼」在英超表現不佳，5戰僅得6分排在第13位。

賽前記者會上，領隊坦赫格（Erik ten Hag）抱怨球隊不斷受傷患問題困擾，稱自上季開始，自己便沒能排出過一次心目中的最佳十一人。



曼聯最近問題不斷，在公布前往慕尼黑的球員名單中，安東尼（Anthony）及辛祖（Jadon Sancho）都因場外因素被排除在外，昨日（19日）傳出中堅哈利馬古尼受傷缺陣的傳聞亦被證實，一隊傷兵名單多達12人。賽前記者會上，坦赫格抱怨球隊總是受傷患困擾。

哈利馬古尼（左）受傷，將缺席作客拜仁的歐聯賽事。（Getty Images）

曼聯官網公布的21人名單中，有4名門將，後衛卻只有域陀連迪路夫（Victor Lindelof）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）、利古朗（Sergio Reguilon）、達洛治（Diogo Dalot）及莊尼伊雲斯（Jonny Evans）5人，主力後衛華拉尼（Raphael Varane）、勞基梳爾（Luke Shaw）及馬拉西亞（Tyrell Malacia）、中場美臣蒙特（Mason Mount）和蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）均因傷無法隨隊。

後防大將華拉尼缺陣對曼聯而言是一大打擊，不過他最近已重新隨隊訓練。（Getty Images）

「有一點是真的，自上季開季至今，我覺得我從來沒有派出過心目中最佳的十一人陣容，球隊總是會有傷兵。」這名荷蘭教頭在記者會上表示。「這就是足球，你要去解決這些問題。我喜歡這樣，你需要知道該怎麼做，並專注於過程之中。」

BBC報道指華拉尼及美臣蒙特昨日已跟隨球隊公開操練，有望在近期復出。馬古尼亦同樣有出現在昨日的訓練中，但隨後便傳出他受傷消息，如今已確定他不會出戰面對拜仁的賽事。報道續指辛祖沒有隨隊訓練，同樣情況的還有荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek），他甚至沒被註冊今季歐戰。

坦赫格表示因傷患問題，自上季開始至今，他從未能排出過心目中最佳十一人陣容。（路透社）

否認球隊需重大調整

曼聯今夏其中一宗重要轉會，便是簽入「新夏蘭特」凱倫（Rasmus Højlund），他在夏季以7200萬鎊加盟曼聯，不過因傷缺席前3輪賽事，在近兩場比賽均後備上陣，暫時仍未在英超「開齋」。

季前哈利卡尼（Harry Kane）會否離開熱刺一事傳聞不斷，曼聯一直盛傳是買家之一。該名英格蘭前鋒目前在德甲表現不俗，4戰貢獻4入球1助攻。被問到有否因沒簽下卡尼而感到後悔時，坦赫格予以否認：「不，我很高興羅致了凱倫，我們對他非常有信心。」

凱倫被冠以「新夏蘭特」之名，不過比賽時間尚短，暫時仍未在英超「開齋」。（Getty Images）

紅魔鬼目前在英超戰績不佳，外界開始認為坦赫格帥位出現危機，但他亦否認球隊需要重大調整：「總不需要，我們正處於過程之中，球隊在比賽中有些部份做得非常好，但也有些部份表現低於水準。」

哈利卡尼在賽前記者會亦表示球隊不應對曼聯掉以輕心，「最近他們處於困境，不過有時候這種球隊反而會更危險，因為他們會想以表現對外界作出回應。我們要小心應付，我不太會考慮他們的近況，因為每一場比賽都不相同。」

哈利卡尼認為不應因曼聯近況不佳便掉以輕心。（Getty Images）

曼聯將香港時間周三（20日）深夜3時作客面對拜仁慕尼黑，同組對手還有加拉塔沙雷以及哥本哈根。