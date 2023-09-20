曼聯兩季花4億鎊不進反退　坦赫格經理人被指操控紅魔轉會︱足球

曼聯今夏用1.74億英鎊增兵，英超開季只得2勝3負，無論表現或成績均予人不進則退之感。連同上季，自坦赫格（Erik ten Hag）領軍後，曼聯在轉會市場足足已累積花去4億英鎊。

一切彷彿回到他接任前的原點——由格連活特、安東尼涉場外醜聞，坦赫格跟辛祖將帥不和以及戰績低迷，無論球場內外，紅魔鬼再次雜亂無章，前路茫茫。《每日郵報》更指，曼聯內部對坦赫格經理人包攬球會轉會事宜感到憂慮。

坦赫格在曼聯的日子，是否已在倒數？



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯2022/23球季收購

安東尼／8500萬英鎊

卡斯米路／6000萬英鎊

利辛度馬天尼斯／5700萬英鎊

馬拉西亞／1300萬英鎊

總數：2.15億英鎊



曼聯2023/24球季收購

凱倫／7200萬英鎊

美臣蒙特／5500萬英鎊

奧拿拿／4720萬英鎊

岩拉伯特／862萬英鎊（借用費）

總數：1.82億英鎊



曼聯兩季花4億英鎊

坦赫格去年夏天接掌曼聯帥印，英超開季1：2負白禮頓，繼而以0：4被賓福特擊潰，吃下兩連敗，但第3輪2：1挫宿敵利物浦後回勇，最終獲得第三名，重獲歐聯資格。上季花2.15億英鎊增兵，重返歐聯是重拾正軌的第一步，今夏再花1.82億英鎊，坦赫格將目標定得更高，希望位列頭兩位。

不料增兵後對戰績暫無助益，首輪1：0贏狼隊全靠VAR出錯；次輪被熱刺2：0擊敗；之後對諾定咸森林更一度落後0：2，最終3：2反勝。接下來就是對阿仙奴、白禮頓的兩場敗仗。說曼聯表現差，又不盡然，他們很多時在比賽均一度控制戰局，只是後來總是不知何故突然失去靈光，對阿仙奴一仗尤其如此。

曼聯開季5輪比賽已輸了3場。（Getty Images）

坦赫格經理人被指操控紅魔轉會

曼聯球場內外的紛擾總是特別多，班主格拉沙說好的賣盤，拖延日久遲遲未有進展；格連活特涉嫌強姦女友，脫罪後前途未明，轉會窗關上前被外借；然後又輪到安東尼涉虐打女性，暫時被雪藏；另一「貴價貨」查頓辛祖與坦赫格各說各話，將帥不和；當然還有已長期成為被恥笑對象的前隊長馬古尼；放走上季金手套獎得主迪基亞，買入奧拿拿，未見其利，先見其害，5仗失10球，幾乎已是上季的四份一。

坦赫格否認陷入危機，英國傳媒卻紛指這位荷蘭主帥的喪鐘已在響起。《每日郵報》更指：「曼聯職員對坦赫格經理人禾斯（Kees Vos）對球會轉會事務染指愈來愈多表達關注。」

禾斯名下的經理人公司Sports Entertainment Group（SEG）彷彿成為曼聯買賣球員的「指定代理」，並提供非正式的轉會市場建議。而禾斯與坦赫格關係密切，他不止是曼聯主帥的經理人，坦赫格的兒子尼祖（Nigel）也在SEG工作，擔任分析師。

凱倫加盟曼聯前一個月，才加入經理人公司SEG。（Getty Images）

坦赫格只愛舊將遭垢病

曼聯今夏最貴收購是前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），這位丹麥前鋒由阿特蘭大以7200萬英鎊轉會費加盟，他簽約曼聯前一個月才加入SEG；摩洛哥中場岩拉伯特（Sofyan Amrabat）由費倫天拿外借紅魔，SEG被曼聯委任為談判代表；紅魔青訓產品伊巴爾（Zidane Iqbal）則在轉投SEG競爭對手、經理人公司CAA Base後兩個月被賣到烏德勒支。

SEG在曼聯轉會事務影響力愈來愈大，引起其他足球經紀注視和不滿。不過SEG旗下擁有逾600個運動員，18個月曼城主帥哥迪奧拿的弟弟、西班牙超級足球經紀Pere加入SEG，當然亦將哥帥帶進新東家。這樣規模的大公司，跟友好球會關係密切、頻頻交易，又不算是奇事。

比起坦赫格與SEG千絲萬縷關係，坦帥在轉會市場更為人垢病的是他只愛收購舊部下，由上季買入的安東尼、利辛度馬天尼斯，到今季的奧拿拿、岩拉伯特，均為他昔日執教阿積士或烏德勒支年代的舊將。