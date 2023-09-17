曼聯又輸一場球迷一句話盡顯絕望　C朗粉絲傷口下灑鹽︱足球熱話

英超開季僅5輪賽事，曼聯已輸掉3場，全球曼迷陷入沮喪和愁緒，前隊長加利尼維利再度發炮怒轟班主格拉沙，不少球迷將矛頭直指領隊坦赫格（Erik ten Hag）。

適逢轉戰沙特球會艾納斯的C朗拿度，同日再次以入球為球隊帶來勝仗，一個C朗球迷專頁發出帖文，在曼聯傷口下灑鹽：「今季聯賽入球：曼聯6球，C朗7球」，。



英超開季5輪賽事，曼聯已輸3場。（路透社）

加利尼維利：責任在格拉沙

曼聯周六被白禮頓以3：1技術性擊倒，開季2勝3負，一下子跌至第13位。即使英超聯賽38周賽事尚有漫漫長路，球隊今季展現出來的表現和精神面貌均難以令人信服，自然批評聲音不絕。

轉任球評人的曼聯前隊長加利尼維利再次將矛頭指向班主格拉沙家族，「他們得到各方面最優秀的球會，10年來球場內外卻只得平庸。他們令隊內文化變為貪婪、紀律差，球會管治猶豫不決和舉棋不定。」

已曾多次批評格拉沙家族的他再次重申，「他們最好還是盡快爽手出售球會，至少讓球場以外事務能重回正軌。」他認為，足球變化萬千，賽果可以荒誕離奇，「假如球場以外，例如班主方向和管理層領導有方，至少能提高在場內的成功機會。」

曼聯在奧脫福不敵白禮頓後，領隊坦赫格被自家球迷柴台。（Getty Images）

曼聯球迷極沮喪 C朗球迷極心涼

新球季剛展開不久，部分曼聯球迷已感絕望，在Twitter發文稱：「我隊波已經玩完」（My team is finished）。領隊坦赫格賽後稱，「我們對自己非常失望也很生氣」，他否認球隊陷入危機，曼聯主場1：3被白禮頓擊敗，奧脫福內有球迷向坦赫格報以噓聲。

C朗球迷專頁TCR趁機會在曼聯傷口下灑鹽，發出帖文稱：「今季聯賽入球：曼聯6球，C朗7球」。

C朗帶領艾納斯又贏一場。（艾納斯Twitter）

C朗效力的艾納斯剛以3：1擊敗艾拉德，他跟今夏新加盟的文尼（Sadio Mane）一樣，已經連續4場聯賽有波入，C朗個人累積攻入7球，反觀曼聯在5輪賽事後，全隊波僅攻入6球，較C朗一人取得的入球更少。因此有球迷揶揄，「這是曼聯支持坦赫格，趕走C朗的結果」。

當然也有不少網民反對這看法，直指C朗目前不過處身「農夫聯賽」（farmers league），刷得的數據根本不值得吹噓。C朗本人一於少理，上載自己慶祝入球的照片，發文稱：「那份勝利的感覺！」

艾納斯擁有C朗和文尼，目前在沙特聯賽暫排六。（艾納斯Twitter）

不過，沙特聯賽今季引入大量頂級巨星之後競爭前所未有激烈，擁有魯賓尼維斯、米祖域和高列巴尼的希拉爾，目前以6戰5勝1和排榜首，上屆冠軍伊蒂哈德引入賓施馬、法賓奴和簡迪，他們以6戰5勝1負緊隨其後，至於C朗和文尼領軍的艾納斯，現時以6戰4勝2負排第六位。