杭州亞運｜中國網球隊抽籤前變陣　雙打一哥被除名曬運動員證告別

中國網球隊在杭州亞運突然變陣，原本入圍大軍名單的「中國雙打一哥」孫發京昨日（22日）落選，他昨晚在微博分享亞運的運動員證件，並表示「來了好像又沒完全來」及「再見杭州」。原本參賽的女雙組合徐一璠/王曦雨亦被除名，其中王曦雨本來還是孫發京的混雙拍檔。



中國網球協會在8月公布亞運名單，派出5男6女，當中包括孫發京、徐一璠及王曦雨。在最初的版本，孫發京已沒有被派出戰男雙，只跟王曦雨參加混雙。在9月21日，《新華社》發布的亞運網球前瞻中，仍有提及孫發京、徐一璠及王曦雨。

孫發京（右二）在9月初贏得一項男雙挑戰賽亞軍。（孫發京微博）

然而，在昨日下午的亞運網球抽籤儀式前，中國的亞運網球隊陣容大變，孫發京、徐一璠及王曦雨突然落選，由11人變成8人。孫發京/王曦雨的混雙席位，變成布雲朝克特/朱琳。布雲朝克特原本只參加男雙，如今再兼混雙。

朱琳的變化更大，她本身只參加女單，如今變成出戰3項，還要打女雙及混雙。由於徐一璠/王曦雨的女雙也突然被除名，故這一席位改由兩位單打球手朱琳及鄭欽文拍檔。

變陣後，朱琳要出戰3個項目。（Getty Images）

之前中國亞運網球隊陣容：

男單：張之臻、 吳易昺

女單：鄭欽文、朱琳

女雙：王欣瑜/楊釗煊 、徐一璠/王曦雨

男雙：吳易昺/張之臻 、布雲朝克特/特日格樂

混雙：楊釗煊/張之臻 、王曦雨/孫發京

最新中國亞運網球隊陣容：

男單：張之臻、 吳易昺

女單：鄭欽文、朱琳

女雙（有變）：王欣瑜/楊釗煊 、朱琳/鄭欽文

男雙：吳易昺/張之臻 、布雲朝克特/特日格樂

混雙（有變）：楊釗煊/張之臻 、布雲朝克特/朱琳

孫發京的ATP雙打排名221位，為排名最高的中國球手，被稱為「中國雙打一哥」。他本身已到杭州備戰，昨晚在微博分享杭州亞運的運動員證，並留言「來了好像又沒完全來」及「再見杭州」，標注的地點是杭州機場。

孫發京昨晚分享亞運運動員證，表示「再見杭州」。（微博截圖）

網民紛紛為孫發京抱不平，留言有「男雙一哥打不了亞運會」、「什麼迷之操作」、「太難了，迷惑操作」、「各省領導各顯神通」、「京京不哭，我們為你加油」、「就地遊玩一下西湖，說不定還有豔遇」。有其他微博用戶轉發了這個消息，網民留言「寒了運動員的心」、「這樣對運動員太傷了」、「早點通知也好打中國賽季其他比賽」、「把運動員當猴耍啊」。

《新華社》報道，對於孫發京、徐一璠及王曦雨沒有入選最終名單，中國國家網球隊相關負責人表示，今年法國網球公開賽後，網球專案已進入巴黎奧運會積分週期，杭州亞運會恰逢網球巡迴賽的中國賽季，是中國選手獲取積分的良機。對中國選手來說，9月的賽程格外密集，參加亞運會的選手是在參加完巡迴賽和台維斯盃後，從世界各地奔赴杭州集結的，其他球員將在國際巡迴賽中繼續奮戰，力爭巴黎奧運會的入場券。

王曦雨打入了廣州網賽的女單決賽，今日打決賽，或者團隊擔心她的體能狀態所以不派她參加亞運。至於應屆溫網混雙亞軍徐一璠及中國雙打一哥孫發京的缺陣就較令人費解。