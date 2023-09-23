杭州亞運直擊｜姚錦成莫宛螢持旗領港隊進場　「即刻充滿晒力量」

杭州亞運今晚（23日）在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場舉行開幕式，香港代表團第8隊登場，最後一屆征戰亞運的男子七人欖球代表姚錦成與武術莫宛螢擔任持旗手，一同帶領港隊運動員進場。征戰沙場多年的「成哥」，想不到來到生涯也體驗到第一次。

01體育記者楊宇翹、袁志浩、葉詩敏、趙子晉、林靄怡 杭州直擊



莫宛螢與姚錦成一同持旗領港隊進場。（袁志浩攝）

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一眾參加開幕禮的港隊成員，今天中午已在選手村準備。港隊緊隨朝鮮之後，被編於第8隊進場，大約8時15分，姚錦成及莫宛螢一起手握紫荊區旗，帶領代表團進場，兩名持旗手亦笑容滿面，其他參加開幕禮的運動員包括曹星如、崔浩然及楊子加等，紛紛向觀眾揮手，港將們亦自拍留念。

對於持旗進場，莫宛螢表示：「好興奮啊，一開始等待的時候有點緊張，預備進場時，觀眾知道我們是中國香港，已經開始歡呼，為我們加油，我立即充滿力量，繞場一周的加油我完全收到晒，明天會盡我所能在場上表演。」莫宛螢於9月24日出戰女子太極拳太極劍全能，力爭突破去屆銀牌戰績，向金牌進發。

至於最後一屆出戰亞運的姚錦成，原來擔任持旗手與比賽一樣緊張，「好緊張、好緊張、好緊張，好似打波出場前咁緊張，因為代表港隊持旗，所以好驚有咩出錯，但都好享受。」

作為四朝元老的姚錦成，竟然是第一次參加開幕禮，他坦言這令他的亞運生涯變得完整，「（今屆）第一次去（亞運）開幕禮，終於可以感受是什麼一回事，而更可做持旗手，更令我的生涯變得更有意義。」

杭州亞運｜香港代表團出發 姚錦成莫宛螢將任開幕禮持旗手