杭州亞運直擊︱港乒男女團與獎牌只差一步　朱成竹自責灑淚

香港女子乒乓球隊上屆亞運在女團取得銅牌，加上於東京奧運再奪一銅，今屆被寄予厚望。

來自內地的朱成竹，今屆首次出席亞運會，更是在半個家鄉的杭州（她於浙江出生），獲「主場」球迷歡呼下落敗，令她感到自責。



本地乒乓女將們16強先輕取哈薩克晉級，但半準決賽遇上韓國。帶傷的杜凱琹打頭陣，多次在大幅落後下反超前，決勝局更由1：6追到8：6，最終為港隊拿下首場。

不過，李皓晴面對削球手書考元吃敗，朱成竹於第二、第四場上陣，不斷因失誤而被教練李靜「激清提點」，最終港隊場數反敗1：3，八強止步。杜凱琹與李皓晴都提到，港隊跟高水平運動員交手，關鍵時刻更講求心態，誰夠堅定，誰就笑到最後。

也許這就是一直困擾香港女乒新隊員朱成竹的問題，她亞錦賽時曾敗於申裕彬手中，今日再遇上這位韓國球員，想盡辦法都未能打破局面。

而被問到首踏亞運舞台，出身於浙江的她無預警下淚腺爆發，隊友紛紛遞上紙巾。她一時抽泣、一時強忍淚水、眼紅紅地說，「全場都幫我們加油，覺得很多人支持，輸球真的很自責。第一次站在這舞台上，杭州也算是我半個家鄉，所以挺不開心。」

朱成竹受訪時不受落淚。（袁志浩攝）

杜凱琹立即幫隊友解畫，直言朱成竹被安排出戰兩場比賽，承受一定壓力，「這正是我們要學習的事，後邊有更多機會，如單打、雙打，甚至明年奧運，是很好的一堂課。」朱成竹也佩服兩位隊友，「阿杜受傷仍打第一場，她大半年沒打這種單打比賽，我學到了她的精神。李皓晴打到最尾已很累，仍在逼自己做得更好，可能我就是沒有把自己逼得更狠。」

這位女將曾被教練李靜點名批評不夠「狂野」，今日落後下她縱有放聲高呼振奮自己士氣，但對方還是不滿意。李靜認為，朱成竹在逆境時的求勝心不夠強，執行力也稍有不足。「這是成長必經之路，需時調整情況及信念，她應該平時跟自己多對話一點，因為一定要經歷痛苦、輸波，才會想通及去解決問題。」

李靜認為朱成竹應多跟自己對話。（袁志浩攝）

他把要說的話都講了，但一切仍有待對方「開竅」，「一隻手掌拍不響，大家也知道性格會影響球風，若一直沉迷在自己的觀念走不出來，就會『撞牆』。」

「成功可喜，但失敗非不能接受，如她（朱）肯改變少少，便會有很大的轉變。球員要認識自己，不要固執。」

另一邊廂，香港男乒今日也繼續參與男團淘汰賽，球隊以3：1擊敗朝鮮，但八強遇上中華台北，終以場數0：3告負，未能繼2006年多哈亞運後，再於男團贏得獎牌。主力黃鎮廷表示隊友們已搏盡，惟球員實力不及對手平均，希望在混雙、男單及男雙等項目重新出發。