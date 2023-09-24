杭州亞運直擊｜32歲陳穗津首戰亞運摘銅　由陪練開始的世界冠軍

世界冠軍與亞運銅牌，對香港武術女將陳穗津來說，意義一樣大。

等了五年的亞運會，是她的第一屆，亦是最後一屆，她說起「最後」一詞並沒有傷感，拿起女子太極拳太極劍全能銅牌的她微笑說：「意義同獎牌一樣重」。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



32歲港將陳穗津習武23年，2013年在港隊由陪練員展開生涯，2017年奪得太極劍世界錦標賽冠軍，這是她的第一屆亞運會。她今早與擔任開幕禮持旗手之一的莫宛螢於太極拳太極劍全能登場，陳穗津在兩項目發揮穩定，以9.746分摘下銅牌，亦是個人亞運首面獎牌。

2017太極劍世界冠軍陳穗津，首次參加亞運，卻視為最後一屆。（葉詩敏攝）

至於上屆摘銀的莫宛螢，則在太極拳落地時稍失誤，總成績以第7名完成。金牌由中國選手童心奪得。

陳穗津曾在港隊作陪練員2年，笑言經歷特別。（葉詩敏攝）

掛着獎牌的陳穗津滿臉笑容走進混合採訪區，說到這面銅牌的意義，她保持笑容說：「是我的第一屆，亦是最後一屆，所以意義好大。（疫情影響下）這屆等了五年，意義同獎牌一樣重。」

陳穗津笑說：「等了五年的亞運，意義同獎牌一樣重」。

拿起沉甸甸的銅牌，她回望2013在港隊兩年陪練的日子，「經驗很特別，人生也應該只得一次，沒那麼多個十年去等。陪練的責任是帶動港隊發揮武術，讓更多人喜愛和提升這項目水平，近幾年港將頻頻奪獎，所以是值得的。」

32歲的陳穗津以一面銅牌告別亞運。（葉詩敏攝）

「津津」曾在奪得世界冠軍時說過，「沒有永遠的冠軍，也沒有永遠的勝利，只有永不放棄的精神」，在港隊堅持十年，成長的不只是獎牌實力的武術功架，亦是遊刃有余、無懼得失的心態。