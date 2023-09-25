杭州亞運．直擊｜港隊男佩無緣個人獎牌　「想太多」終飲恨收場

香港劍擊隊在杭州亞運首日後，已經獲得一金二銅，港隊在男子佩劍及女子花劍力爭再添獎牌。今早（25日）出戰男佩港將羅浩天及何思朗，雙雙16強止步，兩子賽後需要時間平伏，並透露「諗多咗」是今場敗因。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



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港隊在上屆雅加達亞運的男子佩劍，羅浩天在個人及團體賽各取一銅，今屆與何思朗出戰個人賽。羅浩天在小組賽發揮理想，錄得4勝1負，而首戰亞運的何思朗則顯得有點緊張，小組賽連負中、日、韓劍手，最後取得3勝3負，雙雙出線淘汰賽。

何思朗首戰亞運，惜16強出局。（趙子晉攝）

何思朗在32強擊敗泰國劍手，其後16強兩名港將同時開賽，何思朗在鬥中國劍手顏穎慧，雙方打得激烈，早段互相追平2：2、4：4，思朗連取3分拉開後又被追近至7：6，這位港將又稍稍拉開分差至11：8，但又被對手連搶5分反超至13：11，對手因偷步被罰一分，但思朗緊接又失分，陷入12：14的絕境，最終12：15遭淘汰。

羅浩天鬥哈薩克的Artyom Sarkissyan，落後4：9之下，一度連搶5分追平，再追至11：11、12：12，惜最終以13：15落敗出局。

羅浩天出局，顯得相當失望。（趙子晉攝）

男子佩劍隊自韓國教練李旭宰執教後，戰績大有改善，羅浩天早前亞錦賽摘銅，何思朗亦曾躋身世錦賽16強，兩人對今屆亞運都同樣抱有期望，可惜雙雙失望而回，兩港將都需要時間平伏心情，賽後未有即時受訪，相隔大半小時才步出，與記者見面。

何思朗現身採訪區時，勉強擠出笑容，但仍難掩失望之情，思緒亦似乎未平復，他直言首戰亞運是有點壓力，「心情還未平伏到，畢竟都是以獎牌為目標，我知道自己做得到，但首次參加亞運會，現場氣氛太好，反而導致我有點壓力。」

何思朗坦言自己想得太多。（趙子晉攝）

不過，何思朗最大的壓力來源還是來自自己，「今次亞運壓力好大，首先自己對自己有期望，然後家人朋友的支持又增添一點，加上想想獎金可以如何改善生活……愈想愈遠，愈想愈大壓力，導致未能發揮自己應有的實力。」

至於隨後步出的羅浩天，從臉上依然看到愁容，即使是不開心，但他仍然對今天的表現感滿意，「雖然都有不開心，但整體發揮上其實不錯，表現都對得住自己。只是在最後一場追平後，想多了一點，擔心對手是否改變打法，一想多就分神，在不夠專注下就重覆早段的犯錯。」

團體賽的種子排名從個人賽成績而定，羅浩天與何思朗雙雙在16強止步，阿天坦言港隊的種子排名不會太高，什麼對手也是一場硬仗。男子佩劍團體賽將在9月28日上演。